Ligue 1 - Le mercato de l'OM aurait pu être bien meilleur selon vous

Pour André Villas-Boas, l'OM a réalisé un "très bon mercato" cet été. Cependant, vous ne partagez pas l'avis de l'entraîneur portugais.

Avec Alvaro Gonzalez, Dario Benedetto et Valentin Rongier, l' a terminé son mercato estival avec trois recrues. Côté départ, l'OM a notamment laissé partir Luiz Gustavo, Lucas Ocampos, Adil Rami, Mario Balotelli, Rolando ou encore Clinton Njie.

Lors de la conférence de presse de présentation de Valentin Rongier, André Villas-Boas s'est montré très enthousiaste au moment de réaliser le bilan de ce mercato. "Il a été très bon, dans les limites du fair-play financier", a ainsi rappelé l'entraîneur portugais. Sur nos réseaux sociaux jeudi, nous vous avons demandé si vous partagiez l'avis de l'ancien coach de et de Porto.

Jacques-Henri Eyraud dans un entretien accordé à l'Équipe est revenu sur ce mercato 2019 et notamment la question des départs annoncés de certains joueurs comme Florian Thauvin et Morgan Sanson. "Pas de grosses ventes cet été ? Non. Notre directeur sportif Andoni Zubizarreta n’a pas eu d’offres à la hauteur de nos attentes. Nous avons des joueurs de grand talent qui ont une forte valeur marchande. Mais aujourd’hui, ils sont ici. Et je m’en réjouis !"

André Villas-Boas a affirmé hier que l’OM a réalisé un très bon #mercato (Alvaro, Benedetto, Rongier) dans les limites du fair-play financier #OM



Partagez-vous l’avis de l’entraîneur marseillais ? Dites-nous tout ! — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 5, 2019

"Il aurait fallu prendre un latéral gauche"

Selon vous, l'OM aurait pu faire bien mieux sur ce marché des transferts d'été. Vous êtes plus de 50% à estimer qu'il aurait fallu plus de renouvellement au sein de l'effectif phocéen. Pour Nadem Amarray sur Facebook, l'un des soucis majeurs de l'OM reste le poste de latéral gauche où seul Jordan Amavi est présent. "Il aurait fallu prendre un DG parce qu’amavi est moyen depuis la saison dernière et ce début de saison."

Andoni Zubiarreta, le directeur sportif phocéen, a multiplié les pistes pour trouver un nouveeau latéral gauche (Juan Miranda, Johan Mojica, Diego Laxalt) mais n'est pas parvenu à finaliser ce dossier qui était jugé assez urgent selon les supporters et les observateurs.

Sur Twitter, 'Pasdenom" partage cet avis sur l'absence d'un nouveau défenseur pour le couloir gauche. Il regrette aussi le départ de Luiz Gustavo. "Comment il (Villas-Boas) peut dire ça... Jordan Amavi n'a même pas de doublure et les Marseillais ont perdu une sentinelle qui les obligent à mettre une croix sur le 4-3-3."

L'OM a-t-il réalisé un "très bon" mercato cet été ?