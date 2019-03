Ligue 1 - Le mercato de l'AS Monaco fait encore jaser

Ayant mené 2-0, le SCO d'Angers a concédé le nul (2-2) face à une équipe monégasque new look, l'occasion pour Stéphane Moulin de critiquer l'ASM.

L'AS Monaco est le club français qui s'est le plus renforcé durant la période hivernale. Cet hiver, le club de la Principauté a fait venir huit nouveaux éléments. Un grand remue-ménage qui a aidé l'équipe à se relancer (3 victoires lors des 5 derniers matches), mais qui n'a pas vraiment été du gout de la concurrence. Dernièrement, certains s'en sont d'ailleurs ouvertement plaint, accusant le Champion de France 2016 de fausser le championnat.

Des critiques pointant du doigt un supposé manque d'équité sportive, qui n'avaient pas vraiment été du goût de Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'ASM, reconnaissant toutefois que la stratégie de l'ASM puisse ne pas plaire à tout le monde. "Quand on a vendu beaucoup de joueurs, personne ne parlait qu'on perdait 4-5 joueurs par saison. Avant Monaco restait deuxième, peut-être qu'on ne disait rien du coup. Nous sommes dans la règle, elle est comme ça. Mais pour moi, c'est toujours une situation difficile. De la jalousie ? Non je ne pense pas, les gens regardent Monaco comme les autres. Je n'ai pas pensé à la jalousie. Chacun sa vision. La jalousie, c'est une chose très mauvaise", avait ainsi déclaré le Lusitanien, lui qui a succédé à Thierry Henry en cours de saison sur le Rocher.

"Nous, quand on s'est trompé, on doit quand même se débrouiller"

Samedi, et malgré une avance de deux buts à la pause, le SCO d'Angers a finalement concédé le match nul contre Monaco (2-2) en marge de la 27e journée de Ligue 1. Un résultat frustrant pour les locaux. Vraisemblablement trop pour l'entraîneur Stéphane Moulin qui, à son tour, y est allé de ses critiques à l'encontre du mercato monégasque, en conférence de presse d'après match. Mauvais joueur ?

"Ils ont tout ce qu'un club en difficulté peut avoir, sauf qu'ils ont quand même une chose de plus que les autres, un portefeuille bien garni. Ils ont la possibilité et les capacités de tout bousculer à la trêve, et ce n'est donc plus un problème de moyens. Nous, quand on s'est trompé, on doit quand même se débrouiller", a ainsi fustigé le technicien angevin en conférence de presse, agacé par les moyens financiers importants du club princier.

Il n'en fallait pas moins pour faire réagir Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, qui s'est empressé de réagir à ces déclarations via un tweet. "Des propos plein de bons sens qui interpellent sur la régularité et surtout l’équité de notre championnat où l’économie réelle est bafouée", peut-on lire sur celui-ci. Si les moyens financiers du SCO d'Angers sont diamétralement opposés à ceux de Monaco, pas sûr que l'OL puisse en dire de même... Bien au contraire.