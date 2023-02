Ligue 1 : le constat sans détour de Jérôme Rothen sur le niveau des clubs français en Europe

Après l'élimination des trois clubs français en Ligue Europa, l'ancien du PSG a fait le bilan des équipes tricolores sur la scène européenne.

Jeudi noir pour les clubs français. Alors que la Ligue 1 est plus spectaculaire et serrée que jamais, les clubs tricolores se comportaient plutôt bien sur la scène européenne. Avec cinq représentants au début des phases finales, la confiance était de mise pour les pensionnaires de Ligue 1. Toutefois, tout s'est écroulé ce jeudi soir avec l'élimination de trois représentants, laissant l'indice UEFA de la France en grand danger.

"La Ligue 1 est un championnat assez relevé"

Nantes a logiquement échoué face à la Juventus tandis que Monaco et Rennes se sont respectivement inclinés face au Bayer Leverkusen et au Shakhtar Donetsk lors d'une séance de tirs au but. Le PSG et Nice sont donc les derniers représentants français sur la scène européenne. Et alors que la déception est de mise et que les critiques s'abattent sur les clubs tricolores, Jérôme Rothen a pris du recul et a préféré positiver sur le réel niveau des clubs français en Europe dans son émission sur RMC.

"Est-ce un problème de niveau ? Non. Quand j'entend des avis d'observateurs qui n'ont pas connu le terrain, on voit toutes les limites de certains avis sur le foot. On ne doit pas être des donneurs de leçons, mais on est mieux placés (les anciens joueurs) pour se rendre compte du niveau de la Ligue 1. Du niveau physique, technique, ce n'est pas un championnat facile. Il est assez relevé", a analysé Jérôme Rothen.

"Monaco était au-dessus du Shakhtar"

"Je ne dis pas que c'est le plus relevé, on est tous d'accord pour dire que la Premier League est le championnat le plus dur. Il n'empêche qu'on est pas des pipes pour autant. Ce n'est parce qu'en Coupe d'Europe on ne passe pas le cut sur des matches comme ça que notre championnat est du niveau de l'Ukraine ou de la Bulgarie. Je te promet que si le Bayer Leverkusen était dans le championnat de France, ça ne ferait pas mieux que la 4ème ou la 5ème place", a ajouté l'ancien du PSG.

Jérôme Rothen a expliqué les défaillances de Rennes et de Monaco : "Pourquoi on se rate à chaque fois ? Déjà on ne peut pas mettre tous les clubs dans le même sac. Pour Rennes, ils ont fauté lors de la première mi-temps en Ukraine, sur les trois autres mi-temps, plus la prolongation, ils sont au-dessus du Shakhtar. Celui qui s'est qualifié n'est pas le meilleur sur la pelouse, mais c'est le charme du football. Dans d'autres sports quand t'es inférieur tu perds, mais au football tu peux être inférieur et gagner, parce qu'il y a une erreur en fin de match par exemple".

"Monaco c'est un problème psychologique, pas un problème de niveau. Monaco a largement dans les jambes, et c'est pour ça que je leur en veux au staff, aux joueurs, au club. C'est la honte, c'est la deuxième année consécutive pour Monaco. Tu dois respecter la Coupe d'Europe beaucoup plus qu'ils ne le font. L'année dernière c'était la même chose, tu perds contre Braga chez toi. Et on ne va pas dire que le championnat portugais est plus relevé que le championnat français, pourtant les deux trois meilleures équipes portugaises ont des meilleurs résultats que la France en Coupe d'Europe", a conclu l'ancien international français.