Ligue 1 - L'alcool dans les stades ? Vous êtes pour !

Contrairement à Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, vous êtes plutôt favorables à la consommation d'alcool dans les stades français. Explications.

Depuis 1991 et l'entrée en vigueur de la loi Évin, la promotion et la consommation de l'alcool dans les enceintes sportives sont interdites en . Pas le droit d'afficher des publicités pour la bière (ni pour le tabac) autour des pelouses, pas le droit non plus de partager un verre avec ses amis en tribune.

La loi Évin part d'une excellente intention : protéger les Français, notamment les plus jeunes, des ravages de l'alcool et du tabagisme, notamment en dissociant l'image du sport (valeurs, santé, effort, etc.) de celle de produits addictifs et nocifs.

Bien sûr, des dérogations préfectorales sont possibles pour certaines disciplines et certaines manifestations sportives. Mais pour le football, c'est non. À moins que vous n'assistiez au match depuis une loge ou un espace VIP : là, bières, vins et champagnes accompagneront comme il se doit vos petits fours...Tant pis pour celles et ceux qui ont pris place dans les gradins !

Comment ne pas voir derrière cette distinction une forme d'hypocrisie et de discrimination sociale ? Ainsi qu'un manque à gagner évident pour les organisateurs de manifestations sportives, quand les clubs de football anglais, allemands ou encore espagnols engrangent des recettes élevées grâce au sponsoring et à la vente d'alcool.

Fin juillet, cent cinq députés LREM ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi suggérant notamment "d’assouplir de manière encadrée" la loi Évin "dans les stades en étendant l’octroi d’autorisations temporaires de vente d’alcool aux sociétés sportives". En résumé : permettre aux clubs de football français de vendre de la bière au peuple des tribunes.

Mardi matin sur RMC et BFM TV, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, également encartée En Marche !, a balayé d'un revers de main la proposition de loi de ses collègues. Au contraire, elle souhaite renforcer la loi Évin en étendant l'interdiction de consommation d'alcool dans les stades français aux loges et espaces VIP.

Goal a donc sollicité votre avis et vous a demandé, sur son compte Twitter et sa page Facebook, si vous partagiez l'avis de Madame la Ministre. Votre réponse est claire, comme de l'eau de roche.

À une large majorité, vous n'êtes pas d'accord avec Agnès Buzyn

Vous êtes 57 % sur Facebook et 68 % sur Twitter à avoir répondu "NON" à la question : "Êtes-vous d'accord avec la ministre de la Santé ?"

Par contre, force est de constater que ce sondage n'a pas suscité chez vous l'envie d'expliquer votre vote.

Peu de commentaires postés par la communauté Goal, donc peu de pistes d'explication à votre position.

Notons néanmoins ce commentaire d'Hysthos, qui fait probablement partie des 6 % qui ont répondu "Ne se prononce pas" sur Twitter :

L'article continue ci-dessous

On s'en fou de l'alcool dans les stades faudrait déjà pouvoir y aller dans les stades pour commander à boire... interdit de déplacement je vois pas à quel moment tu y vas dans le stade pour boire ton foutu alcool... — hysthos (@hyst33) 22 August 2019

En effet, les interdictions de déplacement devenues quasi-systématiques n'aident pas les supporters de football français à se rendre au stade.

Mais ça, c'est un autre débat...

Faut-il interdire complètement l'alcool dans les stades de football en France, y compris dans les loges VIP ?