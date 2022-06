Ligue 1 : la liste des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de la saison 2021

En cette période d’intersaison, Goal vous propose un rappel des récompenses individuelles de la saison 2021-2022 de Ligue 1.

La saison de Ligue 1 made in 2021-2022 a rendu son verdict final il y a quelques semaines avec le 10ème sacre du Paris Saint-Germain, devant l'OM, Monaco et avec les relégations de l'AS Saint-Etienne, des Girondins de Bordeaux et du FC Metz.

Mbappé domine la concurrence

Outre le bilan collectif, des individualités ont contribué au bon, ou au moins bon, classement de leurs équipes respectives. Et si le PSG a écrasé la concurrence cette saison, c'est en partie grâce à Kylian Mbappé. Elu meilleur joueur de Ligue 1, le champion du monde 2018, qui a prolongé son bail avec le club de la capitale en fin de saison, a semblé être dans une autre galaxie vis-à-vis de la concurrence.

Sans surprise, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de Ligue 1 en 2021-2022, pour la troisième fois d'affilée. Certes, l'attaquant du PSG n'a pas mis une distance à ses poursuivants mais il a été le joueur ayant le plus de fois été leader de ce classement. L'attaquant du PSG devance Wissam Ben Yedder, auteur d'une très belle seconde partie de saison à l'image de l'AS Monaco et ayant contribué au retour sur le podium de l'ASM.

Martin Terrier, pré-sélectionné en équipe de France grâce à ses performances, complète le podium. Il devance Moussa Dembélé également auteur de 21 buts mais ayant mis davantage de penaltys. Andy Delort, Gaetan Laborde, Jonathan David, Mohamed Bayo, Neymar Jr et Randal Kolo Muani complètent le top 10 des meilleurs buteurs de la saison.

Classement meilleur buteur de Ligue 1 2021-2022

Meilleurs buteurs Nombre buts Kylian Mbappé 28 2. Wissam Ben Yedder 25 3. Martin Terrier 21 4. Moussa Dembélé 21 5. Andy Delort 18 6. Gaetan Laborde 15 7. Jonathan David 15 8. Mohamed Bayo 14 9. Neymar Jr 13 10. Randal Kolo Muani 10

Du côté des meilleurs passeurs du championnat, l'issue finale est beaucoup plus surprenante. Alors que des joueurs comme Angel Di Maria ou Dimitri Payet sont habitués à dominer ce classement, c'est Kylian Mbappé qui a remporté la mise cette saison. En plus de finir meilleur buteur, le Français a également délivré 17 caviars cette saison à ses coéquipiers.

Une performance XXL puisqu'il est le premier joueur depuis l'introduction des stats Opta et du classement de meilleur passeur à réaliser le doublé meilleur buteur, meilleur passeur en Ligue 1. Il devance son coéquipier, Lionel Messi. Très critiqué pour sa première saison dans la capitale française, l'Argentin n'a certes que marqué six buts en Ligue 1, en revanche, il a délivré 14 passes décisives. Un beau chiffre pour une saison "ratée".

Si Martin Terrier complète le podium du classement des meilleurs buteurs, son coéquipier, Benjamin Bourigeaud, complète celui des passeurs, illustrant la belle saison offensive du Stade Rennais. Jonathan Clauss, le néro-international français termine quatrième devant Amine Gouiri. Kevin Volland, Hamari Traoré, Dimitri Payet, Gaetan Laborde et Caio Henrique.

Classement meilleur passeur de Ligue 1 2021-2022