Ligue 1 - La défaite du PSG à Rennes n'était pas une surprise selon vous

Le revers (1-2) du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Rennes dimanche dernier n'a pas été perçu comme un coup de tonnerre par les lecteurs de Goal.

Dès la deuxième journée de en 2019-2020, le est tombé sur la pelouse d'une équipe de Rennes épatante et qui a su impressionner dimanche soir. Avec cette victoire (2-1), les hommes de Julien Stéphan s'invitent en tête du championnat tandis que le club de la capitale marque le pas dès le mois d'août, ce qui n'est pas dans ses habitudes ces dernières années.

Après leur victoire inaugurale contre Nîmes au Parc des Princes (3-0), Kylian Mbappé et les siens comptaient bien sur ce match en Bretagne pour enchaîner et montrer leur statut de champions de en titre. Cependant, au Roazhon Park, les Parisiens ont déchanté et les Rennais, portés par le jeune Eduardo Camavinga, n'ont pas volé leur victoire.

Si ce n'est que le début de la saison, la manière inquiète pour ce PSG qui avait terminé l'exercice précédent en roue libre avec notamment une défaite en contre ce même club. Sur leurs six derniers matches à l'extérieur en championnat, les Parisiens en ont perdu cinq. Une série peu en accord avec les ambitions toujours très fortes des dirigeants.

Pas une surprise pour la majorité d'entre vous

Si à l'échelle de la ce revers est forcément un petit tremblement de terre, la plupart des lecteurs de Goal estiment que ce n'est pas une sensation de voir le club de la capitale perdre dès la deuxième journée du côté de Rennes. Vous êtes 69% à estimer que cette défaite n'est pas une surprise sur Facebook, 68% du côté de Twitter.

D'ailleurs, Jourdan estime que le PSG est bien rentré dans le rang et ne fait plus office d'épouvantail depuis plusieurs mois. "Le PSG est en train de redevenir une équipe normale de Ligue 1 au vu de son effectif, excepté Mbappé, il n'y a plus de joueurs de classe mondiale... À ce niveau je pense que la restera un mythe."

Le psg est en train de redevenir une équipe normale de ligue1 au vu de son effectif, excepté mbapé il n'y a plus de joueurs de classe mondiale...a ce niveau je pense que la ligue des champions restera un mythe. — Jourdan (@Jourdan60028982) August 19, 2019

Sur Facebook, Elinard partage ce sentiment et pointe du doigt certaines individualités. "Non, je ne suis pas surpris, moi je l'avais déjà dit, il y a des joueurs qui ne font pas le poids comme Areola, Draxler même Cavani. Je ne suis pas convaincu de cette équipe cette année."

Pour Boubakary, il faut également souligner la performance du , devenue depuis quelques mois la bête noire du PSG. "Rennes ces derniers temps donne du mal au PSG, un peu comme les fourmis dans les jambes. Donc s'il y avait une équipe capable de le faire, c'est bien eux."

Sondage - Êtes vous surpris par la défaite du PSG face à Rennes ?