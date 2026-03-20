Ligue 1, l'OL intègre deux nouveaux jeunes au groupe pro (Officiel)

En pleine zone de turbulences sportives, l’Olympique Lyonnais tente de se projeter au-delà de ses résultats récents. Après une série impressionnante suivie d’un net coup d’arrêt, le club rhodanien se retrouve à un tournant de sa saison. Éliminations successives et perte de dynamique ont fragilisé les ambitions immédiates. Pourtant, en coulisses, une stratégie claire se dessine : miser sur la jeunesse pour rebâtir. Une annonce officielle vient justement illustrer cette volonté de préparer l’avenir malgré les incertitudes du présent.

Tiago Gonçalves et Angel Garcia signent pro avec l’OL

En perte de vitesse depuis la mi-février, Olympique Lyonnais traverse une période délicate marquée par une série de contre-performances. Battus lors de l’Olympico contre l’OM (3-2), éliminés en Coupe de France puis sortis de la Ligue Europa, les Gones ont vu leurs ambitions de titre s’effondrer en quelques semaines. Seule la course à une qualification en Ligue des champions reste encore d’actualité, mais le club nourrit forcément des regrets après avoir longtemps semblé en mesure de jouer sur tous les tableaux. Dans ce contexte compliqué, la direction lyonnaise a choisi de ne pas céder à la panique et d’anticiper l’avenir. Ce vendredi, le club a officialisé la signature des premiers contrats professionnels de deux jeunes issus de son centre de formation.









« L’Olympique Lyonnais annonce la signature des premiers contrats professionnels du milieu de terrain Tiago Gonçalves et du latéral gauche Angel Garcia. Né en 2007 à Bourgoin-Jallieu, Tiago Gonçalves a signé son premier contrat professionnel avec l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Pilier de l’équipe de N3, il a également effectué trois entrées avec le groupe professionnel cette saison en Europa League. Issu de la génération 2008, Angel Garcia s’est engagé avec son club formateur jusqu’au 30 juin 2029. Titulaire indiscutable avec les U19 entraîné par Florent Balmont cette saison, il s’est également distingué en Coupe Gambardella, compétition dans laquelle l’OL est toujours en lice, avec un quart de finale à disputer face au Stade Rennais le 5 avril prochain », a annoncé l’OL dans son communiqué. Des signatures qui permettent aux Gones d’injecter du sang neuf dans un effectif en quête de renouveau.