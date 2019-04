Ligue 1 - Julien Stéphan : "Ben Arfa peut être heureux au Stade Rennais"

L'entraîneur breton souhaiterait conserver Hatem Ben Arfa la saison prochaine à Rennes, tout comme M'baye Niang, Mexer ou encore Mehdi Zeffane.

L'entraîneur rennais était en conférence de presse ce mardi, à la veille de la réception de en match en retard de la 34e journée de . Trois jours après la victoire contre le PSG en finale de la , il a notamment évoqué l'avenir de plusieurs joueurs, dont celui d'Hatem Ben Arfa, qui n'est pas sûr de rester en Bretagne la saison prochaine.

"Rennes ? Ce n’était peut-être pas un choix évident à faire pour lui en début de saison. Il sortait du PSG, il arrive dans un club certes européen, mais très jeune dans son histoire européenne, a-t-il estimé. (...) Mon souhait, c’est qu’il soit heureux. Voilà. Je veux qu’il soit heureux parce que quand il est heureux sur le terrain, son génie ressort.

"On va prendre le temps de se poser, de discuter, d’envisager les différentes options. C’est un garçon qui a eu un parcours différent de tous les autres, qui a vécu certaines choses difficiles dans sa carrière et dans sa vie d’homme aussi certainement, donc moi, tout ce que je lui souhaite, c’est d’être heureux. ll peut être heureux au . Il faut discuter. Je ne connais pas le deal exact passé en début de saison entre lui et le président. Je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants."

L'entraîneur, arrivé en cours de saison après le départ de Sabri Lamouchi, est également revenu sur le cas de son attaquant M'baye Niang. L'international sénégalais est prêté jusqu'à la fin de la saison par le . "M'baye [Niang] a fait une très bonne deuxième partie de saison. Il a marqué des buts, a été très bon dans l’attitude, il a souvent été le premier à aller au pressing, a été très généreux, décisif. C’est un attaquant de haut niveau qui était prêté par son club. Je crois qu’il y a une option d’achat. Si le président souhaite lever son option d’achat, l’entraîneur que je suis aujourd’hui n’y mettra pas son veto."

Enfin, Julien Stephan a également fait savoir qu'il serait satisfait de voir Mexer et Mehdi Zeffane, tous deux en fin de contrat au mois de juin, prolonger l'aventure à Rennes. "Ce sont deux joueurs qui ont eu beaucoup d'importance cette saison. Mexer a fait une grande saison et Mehdi [Zeffane], chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été aussi très performant. Les deux joueurs savent ce que je pense d'eux et le président aussi sait ce que je pense de ces deux joueurs-là." Le défenseur central est notamment courtisé par Bordeaux, à la recherche d'un renfort en défense pour la saison prochaine.