Ligue 1 - José Fonte (Lille) : "La domination du PSG ? Je ne pense pas que ce soit équitable"

Dans un entretien accordé au Sun, le défenseur portugais du LOSC a regretté le manque de compétitivité en Ligue 1.

Dans un entretien accordé au Sun, José Fonte l'une des belles révélations de la saison en Ligue 1 s'est exprimé sur le niveau global du championnat français. Le défenseur portugais passé notamment par Southampton a ainsi évoqué le Paris Saint-Germain qui règne sans partage depuis la reprise en août dernier.

"Plus d'équipes pour jouer le titre"

Le vainqueur de l'Euro 2016 aimerait ainsi un peu plus de challenge en Ligue 1 pour que le suspense soit plus présent. "Ce serait bien s'il y avait plus d'équipes pour jouer le titre, mais nous devons aussi leur accorder du crédit (au PSG)."

Pour José Fonte, le fait de voir le club de la capitale remporte systématiquement toutes ses rencontres n'est pas forcément positif. "Que Paris gagne tous ses matches, ce n'est pas bon pour la Ligue 1. Je ne pense pas qu'elle (la domination du PSG) soit équitable, personne ne peut rivaliser avec eux."