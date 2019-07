Ligue 1 - Grayou (FC Metz), seul représentant français à la Coupe du monde des mascottes

Grayou, le gentil graoully, a fait une première saison remarquée au sein du , aussi bien au bord de la pelouse du stade Saint-Symphorien que sur les réseaux sociaux des Grenats.

Sa bonhommie a conquis le coeur des plus jeunes supporters messins et sa communication décalée sur Twitter, Facebook et Instagram plaît aux plus âgés.

En tout cas, la première saison de Grayou n'est pas passée inaperçue et lui vaut d'être sélectionné pour participer à la des mascottes.

Une compétition bien évidemment virtuelle, organisée sur Twitter par le compte britannique Mascots Minute Silence.

The groups have been drawn for the World Cup of Football Mascots. Here they are...



Who’s your money on?



Which is the “Group of Death”?



Voting polls will open Monday 29th July @ 7pm. #WCoFM pic.twitter.com/R1G12Xv4WM