Ligue 1 - Gradel, Savanier, Rémy... Votez pour le Trophée UNFP du plus beau but de la saison

L'UNFP a dévoilé les cinq buts en lice pour la plus belle réalisation de la saison. Deux joueurs du Nîmes Olympique sont dans la sélection.

Après le meilleur joueur, le meilleur entraîneur ou encore le meilleur gardien, l'UNFP a annoncé ce mardi les cinq réalisations en compétition pour le Trophée du plus beaut but de la saison 2018-2019 en . Le prix décerné sera décerné ce dimanche lors d'une cérémonie.

On retrouve notamment deux buts inscrits par le Nîmes Olympique, avec Téji Savanier et Antonin Bobichon, qui ont marqué deux lobs dans des styles différents face respectivement à et .

Les cinq buts en lice :

- Loïc Rémy ( ) contre

- Juan Otero (Amiens) contre Nantes

- Téji Savanier (Nîmes) contre Dijon

- Antonin Bobichon (Nîmes) contre Nantes

- Max-Alain Gradel ( ) contre Dijon