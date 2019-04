Ligue 1 - Edmilson : "Il est impossible pour Lyon d'être comparé au PSG"

L'ancien milieu de terrain lyonnais, aujourd'hui ambassadeur de la Ligue 1, estime que Lyon n'est aujourd'hui plus en mesure de lutter avec le PSG.

Le milieu de terrain brésilien, passé par (2000-2004) avant de partir pour l' et Barcelone, est aujourd'hui devenu ambassadeur de la . Il estime qu'après presque une décennie de domination, les Gones ne peuvent plus désormais se mesurer au PSG dans le championnat de , en raison de l'arrivée des Qataris.

"Quand Lyon a été champion pendant 7 ans d'affilée, Jean-Michel Aulas a fait un super travail pour construire une équipe forte entre 2000 et 2007, en recrutant et vendant intelligemment pour garder le club tout en haut et bien organisé. Ensuite le PSG est arrivé avec ses partenaires [en 2011, ndlr], leur argent, leur staff et ils ont fait venir les meilleurs joueurs, ce qui fait la différence. Aujourd'hui, il est impossible pour un club comme Lyon d'être comparé au ."

L'international brésilien est également pessimiste sur la capacité du club à conserver ses meilleurs éléments face à l'intérêt de grands clubs européens, en particulier Memphis Depay et Nabil Fekir. "Aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations, de transferts dans le football. Des équipes comme Lyon, et Marseille ont beaucoup de joueurs de qualité donc c'est normal que des équipes comme Manchester, Barcelone ou le Real viennent les chercher", a-t-il déclaré. "Je pense qu'il y a d'autres très bons joueurs à Lyon comme [Tanguy] Ndombélé. Pour moi, Memphis [Depay] n'a pas le niveau actuellement pour jouer dans un meilleur club que Lyon."

Enfin, Edmilson donne son avis sur le meilleur joueur du championnat, qui évolue selon lui sous les couleurs des champions de France parisiens. "Aujourd'hui, c'est [Kylian] Mbappé", estime-t-il. "Il est champion du monde, jeune, rapide, il joue à un très bon niveau et marque beaucoup de buts. Grâce à la qualité de joueurs comme Neymar, [Edinson] Cavani, [Nabil] Fekir, Memphis [Depay], la peut maintenant espérer avoir de beaux jours devant elle, ce qui n'a pas toujours été le cas."

Pour autant, le natif de Bondy ne peut pas prétendre au Ballon d'Or pour l'instant : "Non, en raison de son âge. Il peut faire de grandes choses, mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo l'ont fait de manière constante ces dix dernières années, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas faire cette comparaison aujourd'hui, ce n'est pas logique."