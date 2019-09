Ligue 1 - Deliveroo nouveau sponsor du PSG jusqu'en 2022

Le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Deliveroo, la société de livraison de repas à domicile, comme nouveau partenaire pour trois ans.

Deliveroo et le PSG s'associent pour les trois prochaines années. La société de livraison de repas à domicile et au travail devient "Partenaire Prenium" de l'équipe parisienne, pour sa section masculine mais aussi féminine.

Marc Armstrong, responsable du sponsoring au sein du club de la capitale, s'est réjouit de l'arrivée de Deliveroo. "Le Paris Saint-Germain est très heureux d’accueillir Deliveroo en tant que Partenaire Premium du club. Etant considérée comme l’une des entreprises d’Europe qui connaît la croissance la plus rapide, Deliveroo est le partenaire idéal pour la marque de football mondial, et nous nous engageons à offrir des expériences innovantes et créatives à nos fans, en et à l’international."

Un espace Deliveroo ouvrira au Parc des Princes en 2020

Le concurrent d'Uber Eats (qui est devenu sponsor principal de l'OM) ouvrira ainsi un espace grand public au Parc des Princes en 2020, afin que les supporters puissent recevoir leurs repas directement à leur place et ainsi ne rien rater de la rencontre.

Du côté du PDG de Deliveroo, on savoure ce partenariat avec l'un des clubs les plus médiatiques et exposés au monde. "Nous sommes très fiers de soutenir le Paris Saint-Germain. Le club a fait beaucoup de chemin ces dernières années, devenant une marque mondiale respectée et aimée dans le monde entier. Les équipes masculine et féminine font des choses incroyables et nous sommes impatients de partager avec elles et tous leurs supporters de grands moments d’émotion", a ainsi déclaré Will Shu.