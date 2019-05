Ligue 1 | Classement, calendrier - Les différents scénarios possibles pour le maintien de Monaco, Amiens, Caen et Dijon

Quatre clubs peuvent accompagner Guingamp en Ligue 2. Réponse ce vendredi, lors de la 38e et dernière journée, pour Monaco, Amiens, Caen et Dijon.

L'heure de vérité ! Ce vendredi, lors de la 38e et dernière journée de , nous allons (enfin) savoir qui de , Amiens, ou accompagnera en . Une de ces quatre équipes descendra directement, tandis qu'une autre disputera les barrages. Avantage à Monaco et Amiens pour le maintien, Dijon a déjà un pied à l'étage inférieur.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 16. Monaco 37 36 -17 17. Amiens 37 35 -22 18. Caen 37 33 -24 19. Dijon 37 31 -30 20. Guingamp 37 27 -39

Lanterne rouge de Ligue 1 avec 27 points, Guingamp est officiellement relégué en depuis son match nul contre Rennes dans le derby breton (1-1), lors de la 36e journée. Pour la place de 18e, qui donnera accès aux barrages contre le vainqueur des playoffs en L2, nous devrions assister à un duel à distance entre Amiens (17e, 35 pts), qui reçoit justement l'EAG, et Caen, qui accueille . Grâce à sa victoire contre les Picards la semaine passée (2-0), Monaco semble désormais hors de danger avec 3 points d'avance sur les Normands, mais attention au faux pas. Dijon, 19e, devra réussir à battre et espérer une défaite de Caen ce vendredi.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Emmené par le duo Mercadal-Courbis, le Stade Malherbe Caen reste sur une phase ascendante qui pourrait être déterminante afin de ne pas laisser la place de barragiste à Dijon, malgré la lourde défaite concédée contre (0-4) samedi dernier. C'était tout l'inverse pour Monaco jusqu'à la semaine passée, mais la victoire contre Amiens (2-0) a permis aux hommes de Leonardo Jardim de souffler un petit peu.

La situation se trouve encore plus contrastée pour Amiens, qui faisait du surplace jusqu'à sa déconvenue monégasque, tandis que Dijon - qui a réussi à rester en vie après son succès à domicile contre (2-1) - a été largement battu par le PSG (0-4) samedi dernier.

QUEL EST LE CALENDRIER D'AMIENS ?

Ce vendredi, dans le cadre de l'ultime journée de Ligue 1, Amiens reçoit Guingamp au Stade de la Licorne. D'ores et déjà relégués en Ligue 1, les Bretons n'ont plus rien à jouer mais chercheront certainement à sauver l'honneur sur la pelouse picarde. En cas de victoire, les hommes de Christophe Pélissier seront assurés de rester en Ligue 1.

En cas de match nul avec peu de buts (0-0 ou 1-1), une victoire de Caen contre Bordeaux avec plus de 2 buts d'écart offrira le maintien aux Normands, et la place de barragiste aux Picards. Même finalité si Amiens perd tandis que le SMC gagne.

Amiens maintenu en cas de victoire .

QUEL EST LE CALENDRIER DE MONACO ?

Avec 3 points d'avance sur le barragiste caennais et une différence de buts largement favorable (-17 contre -24), Monaco semble hors de danger et devrait rester en Ligue 1. Mais attention. Ce vendredi, les hommes de Leonardo Jardim se déplacent à Nice. Et bien que les Aiglons n'aient plus rien à jouer en championnat, ils restent compliqués à manoeuvrer, surtout à domicile.

En cas de victoire ou de match nul, la bande à Djibril Sidibé sauvera sa peau en Ligue 1. Il faudrait une défaite par plus de 4 buts d'écart contre l'OGCN combinée à un succès caennais par le même écart pour voir Monaco finir barragiste.

Monaco maintenu en cas de victoire ou de match nul.

QUEL EST LE CALENDRIER DE CAEN ?

Les Caennais espéraient poursuivre leur belle série face à Lyon (0-4), mais cela n'a pas été le cas. Du coup, les hommes du duo Mercadal-Courbis devront au moins faire match nul contre Bordeaux ce vendredi pour assurer leur place de barragiste. Un résultat qui suffira à tenir Dijon à distance grâce à une différence de buts très favorable (-24 contre -30).

Pour le maintien, il faudra gagner et espérer une défaite d'Amiens, ce qui permettrait aux Normands de prendre la place des Picards. Même finalité en cas de match nul peu prolifique (0-0 ou 1-1) de l'ASC et d'un succès justement prolifique du SMC (au moins deux buts d'écart).

Caen (quasiment) assuré d'être barragiste avec un match nul, maintien possible en fonction du résultat d'Amiens.

QUEL EST LE CALENDRIER DE DIJON ?

L'équipe qui semble promise à la Ligue 2. Au mieux, les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent finir barragiste, mais cela s'annonce compliqué. Il faudrait pour cela que le DFCO gagne au moins 3-0 contre Toulouse, et que Caen perde par le même écart contre Bordeaux. En cas de défaite ou de match nul, les Dijonnais iront officiellement en Ligue 2.

Dijon relégué en Ligue 2 en cas de défaite ou de match nul, place de barragiste possible en fonction du résultat de Caen.

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Le maintien se jouera à distance entre Caen et Amiens. En effet, Monaco semble hors de danger, et Dijon promis à la Ligue 2. D'après nous, le SMC devrait faire le job contre un Bordeaux malade et largement l'emporter, par au moins deux buts d'écart. Reste à savoir si Amiens arrivera à faire de même. Certes, Guingamp n'a plus rien à jouer mais cela peut justement libérer les Bretons, tandis que l'enjeu pourrait avoir l'effet inverse et glacer les jambes picardes.

Il faut bien se mouiller ! Voici donc notre pronostic : Caen gagne par deux buts d'écart contre Bordeaux et Amiens fait match nul contre Guingamp, avec un petit 1-1. Résultat, le SMC va se maintenir et l'ASC disputera les barrages.