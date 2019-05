Ligue 1 | Classement, calendrier - Les différents scenarii possibles pour le maintien de Monaco, Amiens, Caen ou Dijon

À deux journées de la fin, 4 clubs peuvent accompagner Guingamp en Ligue 2 la saison prochaine. La lutte sera serrée jusqu'au bout.

À trois journées de la fin en , le suspense pour la lutte pour le maintien s'annonce palpitante. Devant , déjà relégué, quatre équipes sont engagées dans une course acharnée qui pourrait livrer ses premiers verdicts ce samedi.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 16. Amiens 36 35 -20 17. 36 33 -19 18. 36 33 -20 19. 36 31 -26 20. Guingamp 36 26 -39

Bon dernier de Ligue 1 avec 26 points, Guingamp est officiellement relégué en après son match nul contre Rennes dans le derby breton (1-1). Pour la place de 18e, qui offrira un barrage contre le vainqueur des play-offs en L2, Monaco est désormais en grand danger puisque Caen est revenu à hauteur du club de la Principauté après un succès capital contre Reims (3-2) et que Dijon continue de s'accrocher avec une victoire tout aussi précieuse contre (2-1). Amiens, qui se déplace sur le Rocher, devra terminer le travail pour éviter une mauvaise surprise.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Emmené par le duo Mercadal-Courbis, le Stade Malherbe de Caen est sur une phase ascendante qui pourrait être déterminante. Tout le contraire de l'AS Monaco, qui ne répond plus depuis plusieurs semaines et n'a jamais été dans une situation aussi critique, à deux journées de la fin.

La situation est plus contrastée pour Amiens, qui fait du surplace mais part avec une petite avance. Dijon, en queue de peloton, est toujours en vie après un succès qui a complètement relancé le DFCO.

QUEL EST LE CALENDRIER D'AMIENS ?

Le club picard se déplacera à Monaco ce samedi 18 mai pour un duel de la peur aux allures de finale. En cas de succès, Amiens officialisera son maintien en Ligue 1.

Une semaine plus tard, les hommes de Christophe Pélissier accueilleront une équipe de Guingamp déjà reléguée.

Amiens maintenu dès ce weekend en cas de victoire contre Monaco .

QUEL EST LE CALENDRIER DE MONACO ?

L'ASM se frottera donc à Amiens avec l'obligation de l'emporter pour s'éviter une grosse frayeur une semaine plus tard.

Car les hommes de Leonardo Jardim termineront leur saison à Nice, dans un derby azuréen toujours bouillant. Aborder ce match-là avec le couteau entre les deux serait le pire des scénarii pour le club de la Principauté.

Monaco assuré d'être au moins barragiste dès ce weekend en cas de victoire contre Amiens et de défaite de Dijon à Paris.

QUEL EST LE CALENDRIER DE CAEN ?

Pour poursuivre sa série, Caen devra réaliser un exploit puisque le club normand se déplace à , qui doit s'imposer pour valider son ticket pour la .

Une semaine plus tard, le Stade Malherbe clôturera cet exercice 2018-19 par la réception des Girondins de , qui sont en chute libre et n'ont plus rien à jouer.

Caen assuré d'être au moins barragiste en cas de victoire à Lyon et de défaite de Dijon à Paris.

QUEL EST LE CALENDRIER DE DIJON ?

Le calendrier du DFCO est comparable à celui du Stade Malherbe. Les hommes d'Antoine Kombouaré se déplacent en effet au Parc des Princes pour défier un ogre parisien diminué par les absences, ce samedi.

Et pour conclure sa saison, le club bourguignon accueillera , une équipe de bas de tableau déjà maintenue. Reste à savoir si le DFCO aura toujours une chance de se maintenir d'ici là, où si les dés seront jetés dès ce samedi après le déplacement dans la capitale.

Dijon relégué en en cas de défaite à Paris si Caen et Monaco prennent au moins un point.

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Malgré un déplacement à Lyon, Caen une dynamique favorable. Le Stade Malherbe est en mesure de récolter trois points lors de son dernier match contre Bordeaux.

Dijon, qui s'est donné le droit d'y croire, devra espérer un faux pas de l'AS Monaco contre Amiens ce samedi. Dans le cas contraire, un revers au Parc pourrait être synonyme de relégation. Mais attention, une victoire du club picard sur le Rocher est un scénario qui plongerait le club de la Principauté dans la zone rouge. Il y a de réelles inquiétudes à avoir pour l'ASM, qui pourrait terminer barragiste ou accompagner Guingamp dans le pire des cas.