Ligue 1 | Classement, calendrier de Lyon, Saint-Étienne et Montpellier - Les différents scenarii possibles pour l'Europa League

À 2 levées de la fin en L1, le suspens est entier pour le seul accessit disponible pour la Ligue Europa. L'ASSE et le MHSC sont à la lutte.

Le championnat de touche à sa fin. À deux journées du baisser de rideau, plusieurs vérités n'ont cependant pas encore été livrées. Si le PSG a assuré son titre depuis quelques semaines et que vient d'officialiser sa présence en la saison prochaine, la lutte pour les places européennes fait rage. Outre la bataille pour le dernier spot en C1, la lutte pour la quatrième place, l'unique accessit permettant de se qualifier pour la , est encore ouverte. La bataille en question concerne mathématiquement trois formations, même si deux d'entre elles sont plus concernées.

Avec sa défaite contre l'OL, l'OM est définitivement écartée de la course à la quatrième place et à la Ligue Europa. A contrario, avec son succès contre son ennemi olympien, n'est que peu concerné par cette lutte à la quatrième place. Du moins, les Gones espèrent ne pas être concernés par cet accessit lors de la dernière journée. L'OL est en bonne position pour assurer sa troisième place, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. En revanche, l'ASSE et ont eux l'espoir d'accrocher cette position. Avec sa victoire à Geoffroy Guichard, le MHSC est revenu à quatre longueurs des Verts et se met à rêver d'Europe. L'ASSE aussi rêve d'Europe mais pas de la C3. Même s'ils aimeraient jouer la C1, ils préfèreront jouer la Ligue Europa plutôt que rien la saison prochaine.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. PSG 36 88 +68 2. Lille 36 72 +32 3. Lyon 36 66 +18 4. Saint-Etienne 36 62 +15 5. Montpellier 36 58 +12

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average qui prévaut. De ce fait, et la lecture du classement ci-dessus, on peut estimer que rien n'est encore joué entre les trois formations luttant pour la quatrième place. Si Montpellier ne peut pas rattraper l'OL, les trois équipes ont une différence de but assez similaire. En cas d'égalité de points entre deux de ces trois équipes, chaque but risque de compter d'ici à la fin de saison. L'OL a un matelas d'avance sur l'ASSE et il est peu probable qu'il fonde d'ici la fin de la saison. En revanche, entre les Verts et le MHSC, même s'il y a quatre points d'écart, tout semble encore possible, bien que l'ASSE ait un réel avantage.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Après son match nul face à Lille ayant complètement ralenti son push de fin de saison pour la deuxième place, Lyon a repris sa marche en avant en écrasant l'OM au Stade Vélodrome. Les Gones parviennent à se montrer régulier au meilleur moment de la saison et ont engrangé dix points sur les douze derniers possibles. Attention à ne pas retomber dans ses travers face à des équipes plus modestes comme ce fut le cas tout au long de la saison.

De toutes les équipes luttant pour une place en C1 et en C3, l' ASSE de Jean-Louis Gasset était celle qui était dans la meilleure forme, mais toute série à une fin. Et celle des Verts s'est arrêté au pire moment, vendredi dernier contre le MHSC. Leur première défaite depuis le 10 mars dernier, qui réduit leurs espoirs de monter au classement et les incite à garder un oeil dans le rétroviseur.

Auteur d'un très bon de saison qui aurait pu lui permettre de rêver à l'Europe, Montpellier est rentré dans le rang en deuxième partie de saison. Mais les hommes de Michel Der Zakarian ont retrouvé une excellente dynamique au meilleur moment. Porté par son duo Delort-Laborde, le MHSC a pris 13 points sur les 15 derniers possibles. Si la mission s'annonce compliquée avec un réveil un poil tardif, Montpellier peut tout de même de retrouver l'Europe, ce qui n'est plus arrivé depuis la saison 2012-2013 suite au titre de champion de France.

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Lyon étant notre favori pour conserver sa troisième place, la lutte pour la quatrième place va se jouer entre l'ASSE et Montpellier. Les Héraultais partent de trop loin pour chiper le spot des Verts, même si leur succès contre leur adversaire direct va leur apporter un surplus de motivation. L'ASSE a son destin entre ses mains et bénéficie d'un calendrier légèrement plus favorable. Les Verts ont besoin d'une victoire lors des deux derniers matches pour s'assurer une place en Europe la saison prochaine et on les voit mal gâcher tous les efforts qu'ils ont fait cette saison si près du but. Le MHSC a absolument besoin de deux victoires pour continuer de rêver, mais ce ne sera pas aisé face à l'OM lors de la dernière journée, qui devra finir sur une bonne note devant son public après une saison décevante. L'ASSE a toutes les cartes en main et ne laissera pas passer sa chance.