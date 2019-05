Ligue 1 | Classement, calendrier de Lille et Lyon - Les différents scenarii possibles pour la Ligue des champions

À deux levées de la fin en L1, le PSG et Lille sont assurés de disputer la prochaine C1. Le dernier accessit se disputera entre Lyon et l'ASSE.

Le championnat de touche à sa fin. À deux journées du baisser de rideau, plusieurs vérités n'ont cependant pas encore été livrées. Si la semaine dernière a validé son billet pour la prochaine et accompagnera le PSG dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs l'an prochain, le dernier spot est encore en jeu. La bataille en question concerne deux formations, et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit des deux ennemis jurés : l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne.

Dauphin du PSG, le LOSC, de son côté, a juste besoin d'un point pour s'assurer définitivement la deuxième place, directement qualificative pour la phase de poules, contrairement à la troisième qui permet au club en question d'accéder aux barrages (à moins que Chelsea ne remporte la Ligue Europa). Si l'OL peut encore mathématiquement, même si cela relève quasiment de l'impossible, arracher la seconde place, les Gones se contenteront de conserver la troisième. Avec sa victoire contre l'OM, dispose de quatre points d'avance sur son rival et a seulement besoin d'un succès en deux rencontres pour terminer sur le podium. Battu par , l'ASSE a probablement laissé passer sa chance pour retrouver la C1 pour la première fois depuis la saison 1976-1977.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 1. PSG 36 88 +68 2. Lille 36 72 +32 3. Lyon 36 66 +18 4. Saint-Etienne 36 62 +15

En cas d'égalité entre deux équipes à l'issue de la saison c'est le goal-average qui prévaut. De ce fait, et la lecture du classement ci-dessus, on peut estimer que Lille a déjà six points d'avance sur son premier poursuivant. Pour être officiellement sûrs de finir seconds, les Dogues n'ont besoin que d'un match nul lors des deux dernières journées, mais à moins de deux larges défaites, c'est déjà chose faite. Derrière, tout reste possible, même si les Gones ont mis un pied en Ligue des champions avec leur succès contre l'OM, deux jours après le revers des Verts face à Montpellier.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Lille est invaincu depuis sept matches en . À l'extérieur, les Dogues sont invaincus depuis le mois de novembre dernier, et à domicile, ils ont continué de faire le plein de points avec leur succès contre ce week-end.

L'article continue ci-dessous

Après son match nul face à Lille ayant complètement ralenti son push de fin de saison pour la deuxième place, Lyon a repris sa marche en avant en écrasant l'OM au Stade Vélodrome. Les Gones parviennent à se montrer réguliers au meilleur moment de la saison et ont engrangé dix points sur les douze derniers possibles. Attention à ne pas retomber dans ses travers face à des équipes plus modestes comme ce fut le cas tout au long de la saison.

De toutes les équipes luttant pour une place en C1, l'ASSE de Jean-Louis Gasset était celle qui était dans la meilleure forme, mais toute série a une fin. Et celle des Verts s'est arrêté au pire moment, vendredi dernier contre le MHSC. Leur première défaite depuis le 10 mars dernier, qui réduit leurs espoirs de monter au classement et les incite à garder un oeil dans le rétroviseur.

QUEL EST LE CALENDRIER DE LILLE ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE LYON ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE SAINT-ETIENNE ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Pour la deuxième place, l'affaire est entendue. Elle appartient aux Lillois qui vont pouvoir conclure leur belle saison en beauté avec l'esprit libéré. Même si ce n'est pas totalement officiel, on voit mal comment la place de dauphin peut encore échapper aux hommes de Christophe Galtier. Concernant la troisième place, celle qualificative pour les barrages de la C1, il y a fort à parier que l'OL ne va pas manquer l'occasion de tuer le suspens avant la dernière journée de Ligue 1. Lyon est plus que jamais maitre de son destin après sa victoire face à l'OM. Les Verts ont vu leur série de victoires s'achever contre Montpellier et ont désormais un retard conséquent à combler, même s'ils sont tout à fait en mesure de remporter leurs deux dernières rencontres face à des équipes qui ne jouent plus rien. Notre avis est que l'OL va préserver son rang et résister à la pression des Stéphanois.