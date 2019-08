Ligue 1 - Castaner assume les interdictions de déplacement de supporters

Le ministre de l’Intérieur a évoqué les nombreuses interdictions de déplacement des supporters. Il veut les réduire mais assume ses décisions.

Le début de saison de a été fortement marqué par l'absence de supporters adverse dans les stades. Et pour cause, pour éviter les débordements, les instances ont interdit à plusieurs reprises les supporters adverses de faire les déplacements. Des interdictions qui rendent fou les groupes de supporters qui s'estiment lésés et privés de leur plaisir. Une situation qui ne pourra pas durer éternellement.

Invité de BFM, Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, a promis qu’il souhaitait réduire la fréquence de ces décisions préfectorales, mais les assumant entièrement : "Il nous arrive d’interdire effectivement à des supporters d’un club de se rendre dans la ville du match. L’objectif est que tous les clubs et tous les supporters puissent se déplacer mais nous devons assurer la sécurité. Il y a, quelques fois, des confrontations pour lesquelles nous aurons besoin de mobiliser énormément de force".

"Sanctionner les actes homophobes"

"D’un côté, je dois assurer la sécurité des Français, je dois prendre en compte les conditions de travail des policiers et des gendarmes et je dois assurer. Si je sais que je n’ai pas les moyens de bien assurer la sécurité d’un match parce que je n’ai pas les forces disponibles, je préfère assumer que le préfet prenne la décision d’interdire aux supporters de venir. Il faut que ce soit le moins souvent possible mais si l’enjeu de sécurité est en cause, je ne négocie pas, je ne cède pas", a ajouté le ministre de l'Intérieur.

Christophe Castaner a également évoqué les interruptions de match provoquées par des chants ou insultes homophobes entendues dans les tribunes : "Il faut les dénoncer. Vous aimez le foot, j’aime le foot et ça n’a pas sa place. Il ne faut pas jeter l’opprobre sur tous les supporters parce qu’ils ne sont pas tous homophobes ou racistes mais certains le sont. Il faut des sanctions, elles existent. Je crois à la régulation du système par le système. Je ne crois pas à la décision de dire il faut des lois, toujours des lois".

"Nous avons des instances qui ont marché contre le hooliganisme. Souvenez-vous de ce que nous vivions dans les stades en . Toute une série de sanctions sont possibles. Je suis prêt à y travailler avec la ministre en charge des Sports (Roxana Maracineanu, ndlr) mais aussi avec la Fédération française et la Ligue. C’est dans ce cadre qu’il faut le faire", a conclu le ministre de l'Intérieur.