Ligue 1 - Canal + récupère les droits de Bein Sports pour la période 2020-2024

Les deux chaînes ont annoncé ce lundi avoir trouvé un accord pour que Canal devienne le distributeur exclusif de Bein Sports pour cinq saisons.

On croyait la prête à disparaître des antennes de Canal + la saison prochaine, mais il n'en sera rien. Alors que lors de la distribution des droits TV du championnat de pour la période 2020-2024, Mediapro et Bein Sports avaient remporté l'appel d'offre, la chaîne cryptée va bénéficier d'un accord avec Bein Sports a-t-on appris ce lundi dans un communiqué.

"Le Groupe CANAL+ et beIN SPORTS ont engagé des discussions exclusives en vue de conclure un accord de distribution exclusif et de sous-licence, est-il notamment précisé. Selon les termes de l’accord, CANAL+ proposerait dans ses offres l’ensemble des chaînes de sport premium de beIN SPORTS et leurs contenus. En parallèle, CANAL+ deviendrait à partir du 1er juin 2020 le distributeur exclusif de beIN SPORTS sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs tiers en France."

Autrement dit, Canal diffuserait l'ensemble des rencontres initialement dévolues à Bein Sports, soit deux matches par week-end dont 28 des 38 plus grosses affiches de la saison. Un accord qui confirme les propos de Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal, dans un entretien au Figaro. Ce dernier annonçait notamment que sa chaîne allait racheter les droits de diffusion à Bein Sports "à prix coûtant, soit 330 millions d'euros".

Cette annonce intervient peu de temps après que les deux chaînes aient frappé un grand coup en obtenant la co-diffusion de la de 2021 à 2024 - à l'exception de la finale qui sera sur TF1 en clair.