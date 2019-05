Ligue 1 | Calendrier, horaire, classement : la course au maintien avec 7 équipes concernées

À trois journées de la fin, personne n'est assuré de descendre la saison prochaine en L2. La lutte pour ne pas être relégué s'annonce épique.

De la 14e place occupée par au dernier rang détenu par , personne n'est assuré d'être relégué en ... ni d'être maintenu. À trois journées de la fin en , le suspens est bien là dans la course au maintien. Si la avec le mano a mano entre l'OL et les Verts s'annonce palpitante, la lutte pour ne pas descendre promet d'être aussi

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 1 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 14. Bordeaux 35 38 -7 15. 35 37 -18 16. Amiens 35 34 -20 17. 35 33 -18 18. 35 30 -21 19. 35 28 -27 20. Guingamp 35 25 -39

Bon dernier de Ligue 1 avec 25 points, Guingamp a raté le coche le week-end dernier en ne parvenant pas à s'imposer face à Caen, un concurrent direct. L'En Avant possède cinq points de retard sur la formation normande, en plus d'une différence de buts largement en sa défaveur (-39 / -21). Pour la place de 18e, qui offrira un barrage contre le vainqueur des play-offs en L2, Monaco est désormais en danger puisque Caen est revenu à trois longueurs. Attention aussi à Bordeaux et Toulouse, en nette perte de vitesse sur cette fin de saison.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES

Guingamp et Dijon par leurs derniers résultats semblent filer tout droit vers la L2. Pourtant le DFCO a eu un sursaut d'orgueil en allant notamment gagner à et en battant Rennes au cours du mois d'avril. Pas suffisant pour sortir la tête de l'eau même si Caen n'est finalement qu'à deux points. Emmené par le duo Mercadal-Courbis, le Stade Malherbe a connu des péripéties mais aussi des succès de prestige notamment contre Monaco.

L'ASM est en plein doute après une bien mauvaise série au cours des dernières semaines. Leur dernier succès remonte au 15 mars à et depuis les performances négatives s'enchaînent pour les hommes de Jardim. Amiens tourne aussi au ralenti avec zéro victoire enregistrée depuis deux mois. Les Picards espèrent que le matelas de quatre points suffira pour connaître la Ligue 1 une troisième année de suite.

Le moral est aussi amorphe dans le Sud-Ouest où Toulouse et Bordeaux ont bien du mal à finir cette saison. Si les Girondins et le TFC possèdent une confortable avance, leur chute vertigineuse a de quoi interpeller.

QUEL EST LE CALENDRIER DE BORDEAUX ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE TOULOUSE ?

QUEL EST LE CALENDRIER D'AMIENS ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE MONACO ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE CAEN ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE DIJON ?

QUEL EST LE CALENDRIER DE GUINGAMP ?

L'AVIS DE LA RÉDACTION

En panne sèche et en manque d'idées ces dernières semaines, Guingamp et Dijon n'ont pas su trouver les ressources nécessaires pour se sauver cette saison en Ligue 1. Caen n'aura pas la tâche facile avec notamment un déplacement à Lyon. Néanmoins les Normands ont montré beaucoup de solidarité, une qualité qui échappe de plus en plus à Monaco qui terminera sa saison par un derby à Nice.

Néanmoins l'ASM reçoit lors de la 37e journée Amiens et aura l'occasion de s'offrir un peu de répit même si les Picards jouent aussi gros en cette fin de championnat. Les hommes de Christophe Pelissier jouent face à trois concurrents directs sur cette fin de saison (Toulouse, Monaco, Guingamp) de quoi pimenter la fin de championnat.

Pronostique : Dijon et Guingamps relégués, Caen barragiste