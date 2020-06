Ligue 1 - Caïazzo répond à Aulas concernant le recours contre l'Etat

Jean-Michel Aulas affirmait que les clubs de Ligue 1 envisageaient un recours contre l’Etat. Bernard Caïazzo l'a contredit ce jeudi.

Le mot cacophonie est de rigueur ces dernières semaines dans le football français. Depuis le discours du premier ministre annonçant l'arrêt définitif de la et de la cette saison, les acteurs du football français se sont longtemps déchirés, défendant leurs positions et leurs intérêts. Ces derniers jours, la tendance semblait s'améliorer, puisque de nombreux présidents allaient dans le sens de Jean-Michel Aulas indiquant que la Ligue aurait dû attendre plus longtemps avant de prendre sa décision, mais les dirigeants du football français sont déjà retombés dans leurs travers.

Invité dans l'After Foot de RMC, Jean-Michel Aulas a fait le point sur la situation du football français ce mercredi et a indiqué que les clubs de réfléchissaient à la possibilité de faire un recours contre l'Etat afin d'obtenir un dédommagement en raison du manque à gagner provoqué par l’arrêt de la saison de Ligue 1 : "À partir du moment où c'est l'État qui a intimé l'ordre d'arrêter le championnat, la responsabilité de l'État est engagée et il faut aller réclamer à les 800 millions d'euros de déficit probable pour l'exercice en cours".

"Première Ligue travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de relance du football professionnel"

L'article continue ci-dessous

Le gouvernement n'a pas encore commenté la déclaration du président de l'Olympique Lyonnais, personne ne sait même s'il compte le faire, en revanche la première réaction est venu d'un des présidents de Ligue 1. Supposé dans le même camp que Jean-Michel Aulas, Bernard Caïazzo, président du syndicat Premiere Ligue, a contredit les propos du président de l'Olympique Lyonnais et privilégie un dialogue avec les autorités.

Plus d'équipes

"En tant que président de Première Ligue, je m’étonne des propos tenus ces dernières heures par Jean-Michel Aulas, selon lesquels notre organisation se préparerait à exercer un recours contre l’Etat, suite à l’arrêt des compétitions décidé par le Premier ministre, Edouard Philippe, le mardi 28 avril. Il n’entre nullement dans nos intentions d’entrer dans ce type de procédure", a expliqué le président de l'AS Saint-Etienne par le biais d'un communiqué.

"Conformément à ce que nous avons annoncé il y a quelques jours avec l’Union des Clubs Professionnels de Football, Première Ligue travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de relance du football professionnel, privé de recettes pendant cinq mois. Dès que possible, il sera étudié en concertation avec les pouvoirs publics qui sont venus en aide, depuis le début de la crise sanitaire, à tous les secteurs sinistrés. Seule cette démarche occupe toute notre énergie et tous nos esprits, tournés vers le redressement économique de notre activité et vers la reprise sportive des championnats 2020-2021", a ajouté Bernard Caïazzo.