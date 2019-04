Ligue 1 - Aouar, Costil, Cornet... Les réactions après Bordeaux-Lyon (2-3)

Les différents acteurs de la rencontre se sont exprimés après le succès de l'OL sur la pelouse des Girondins, lors de la 3'e journée de Ligue 1.

Léo Dubois (Défenseur de l'OL) : "On fera les comptes à la fin"

Léo Dubois en zone mixte : « Ça fait 2 matches que c’est très cohérent, il en reste 4 et on fera les comptes à la fin » #FCGBOL pic.twitter.com/pj17D9V8dZ — Goal (@GoalFrance) 26 avril 2019

Anthony Lopes en zone mixte : « La fin de la crise ? Le mot est fort. C’est vrai qu’on a eu un moment de doute, une période de moins bien. Il fallait rectifier le tir le plus rapidement possible » #FCGBOL pic.twitter.com/osDRDVC7K4 — Goal France (@GoalFrance) 26 avril 2019

Houssem Aouar (Milieu de terrain de l'OL, au micro de beIN Sports)

"C'est vrai qu'en première période, durant la première demi-heure c'était pas mal de notre part ensuite il y a eu des oublis. On se fait logiquement punir. Ensuite on a eu une équipe qui a joué beaucoup plus ensemble et avec plus de conviction. Forcément, avec la qualite que l'on a devant, on a su égaliser puis aller chercher la victoire. L'équipe va se battre jusqu'au bout pour la course au podium."

Benoît Costil (Gardien des Girondins, au micro de Canal +)

"Il a manqué quelque chose, était très bon dans l'entame puis dans la seconde partie de la première période, on a réussi à imposer du rythme, à jouer plus juste. En deuxième période c'est correcte mais voilà... Je ne vais rien dire sur l'arbitre, je pense que c'est plus son ego qui a été touché (en réference au rouge reçu par Jovanovic, ndlr)."

Maxwel Cornet (Attaquant de l'OL, au micro de Canal +)

"Elle vient de loin cette victoire, nous sommes allés la chercher au mental (...) Ça montre dans quel état d'esprit nous sommes en ce moment, donc il va falloir continuer comme ça. On a eu une prise de conscience. Après notre but nous avons levé le pied et c'est ce qui nous a fait défait. Ils ont été plus réalistes que nous mais on a eu le mérite de revenir. Il faut pas retenir la manière mais le mental."

Jean-Michel Aulas (Président de l'OL, au micro d'OL TV)

"On avait très bien débuté. J’ai vu une révolte des joueurs à la mi-temps. Ils l’ont fait. Je pense qu’il y avait penalty sur Kenny Tete. C’est un résultat très valorisant. On a pris la meilleure décision possible avec Bruno (Génésio) pour l’institution. On a su saisir le bon moment pour bien terminer. Les joueurs ont également pris conscience de certaines choses. Ils ont su réagir. On a encore 4 matchs très difficile."