Ligue 1 - Alain Perrin : "Les Lillois ont leur destin entre les mains"

Alain Perrin estime que le LOSC a toutes les chances de remporter la Ligue 1 cette saison, grâce notamment à l'énergie dépensée par le PSG en C1.

Vainqueurs au mental sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais dimanche dernier (2-3), les Dogues ont repris leur première place au Paris Saint-Germain. Une véritable démonstration de force, qui doit être confirmée par un succès contre l'OGC Nice, ce samedi soir (21h00), quelques heures après la rencontre opposant le PSG à Lens.

Toutefois, tenir le rythme jusqu'en fin de saison, aussi proche soit-elle, n'aura rien d'une chose aisée pour Lille. Heureusement pour les Nordistes, le PSG pourrait laisser beaucoup d'énergie en Ligue des Champions. C'est en tout cas l'avis d'Alain Perrin, proche de Christophe Galtier, qui s'attend à une période charnière pour Paris.

"Les Lillois ont leur destin entre les mains"

"Paris peut tout perdre en une semaine. Ça ne serait pas le premier club à qui cela arrive. Regardez Lyon… Il y a une semaine, le club était en demi-finale de Coupe de France contre Monaco et recevait Lille en Ligue 1… Les choses vont très vite en fin de saison. Un match et tout peut basculer", a estimé l'ancien entraîneur, pour Ouest-France.

Plus globalement, l'ancien coach de l'OM et de l'OM est confiant quant aux chances lilloises. Et cela ne date pas d'hier. "J’y crois depuis le début des matchs retour. Déjà parce que j’apprécie Christophe Galtier, mais aussi parce qu’au fur et à mesure de la saison, c’est devenu un scénario crédible", a-t-il expliqué.

"Les Lillois ont leur destin entre les mains. En hiver, les gros clubs peuvent perdre des points mais dans le sprint final, c’est rare", a enfin analysé Alain Perrin. Plus serrée que jamais, la Ligue 1 devrait en tout cas nous offrir un spectacle de très haute volée dans les prochaines semaines. Et on ne va pas s'en plaindre !