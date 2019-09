Ligue 1, 8e j. : les stats à retenir après Nîmes-ASSE

Voici les statistiques Opta à retenir après la victoire précieuse de l'ASSE à Nîmes (1-0), comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 2019-2020.

L'ASSE s'est relancée en ce dimanche en allant gagner sur le terrain de Nîmes. Grâce à un but de Mathieu Debuchy, les Verts ont assuré les trois points et éloigné le climat de crise. Et sauvé la tête de leur coach Ghislain Printant ?

Cela faisait six rencontres que les Foréziens ne s'imposaient plus en championnat. En terre gardoise, ils auraient pu tomber une nouvelle fois, mais le sort leur a souri cette fois-ci. Et Jessy Moulin a fait le boulot dans la cage, en stoppant plusieurs tentatives adverses.

Les statistiques à retenir après Nîmes-Saint-Etienne :

St Etienne n’a perdu aucun de ses 20 derniers matches contre Nîmes en (12 victoires, 8 nuls), son dernier revers face aux Gardois en L1 remontant au 4 octobre 1975

Il n’y a que face à (21 entre octobre 1966 et novembre 1979) que les Verts ont connu une plus longue invincibilité face à un même adversaire dans leur histoire en L1.

Nîmes a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-1 à et 0-1 v St Etienne), après être resté invaincu lors de ses 4 précédents (2 victoires, 2 nuls).

Nîmes a perdu 3 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 victoires), après être resté invaincu lors de ses 8 précédents (6 victoires, 2 nuls).

Nîmes est resté muet lors de 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1, c’est autant que lors de ses 20 précédents.

St Etienne n’avait plus rendu de clean sheet en Ligue 1 depuis le 18 mai 2019 contre Nice (3-0), mettant ainsi fin à une série de 8 rencontres consécutives en encaissant au moins un but dans l’élite (14 buts encaissés).

Nîmes a tiré 22 fois au but sans parvenir à marquer contre St Etienne ce soir, son total le plus élevé lors d’une rencontre de l’élite sans trouver le chemin des filets depuis le 19 octobre 2018 contre (23 tirs).

Nîmes a touché les montants à 5 reprises en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Paris.

4 des 5 derniers buts du défenseur de St Etienne Mathieu Debuchy en Ligue 1 ont été inscrits de la tête. Ses 3 derniers buts dans l’élite ont été marqués sur corner.

3 des 4 derniers buts du défenseur de St Etienne Mathieu Debuchy en Ligue 1 ont été inscrits sur une passe décisive de Wahbi Khazri.

Le joueur de St Etienne Romain Hamouma a récolté son 2e carton rouge en Ligue 1 après celui reçu le 10 février 2019 contre Rennes.

En gagnant, Saint-Etienne quitte la place de lanterne rouge. Cependant, les Verts ne sont pas encore sauvés des eaux, et ils devront enchainer les bons résultats pour retrouver la sérénité.

Avec Opta .