Ligue 1, 8e j. : les stats à retenir après Nice-Lille

Voici les statistiques Opta à retenir après le nul entre Nice et Lille (1-1), comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 Conforama 2019-2020.

Un duel de haut de tableau se jouait samedi soir à l'Allianz Riviera et il a vu le LOSC et Nice se quitter sur un score de parité. Les Aiglons ont été les premiers à frapper, mais les Dogues ont vite réagi et assuré le nul.

Les Niçois ont pris les devants grâce à Kasper Dolberg, buteur sur une passe décisive de Lusamba. Côté nordiste, c'est Luiz Araujo qui a trouvé la faille d'une belle frappe de l'extérieur de la surface après un service de Bamba.

Avec ce résultat, les deux formations restent au coude à coude. est quatrième avec 14 points, tandis que Nice est juste derrière avec une unité de moins.

Les statistiques à retenir après Nice-Lille :

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches contre Lille en (7 victoires, 7 nuls), c’était le 1er février 2019 (0-4).

Nice est invaincu lors de ses 8 dernières réceptions de Lille en (4 victoires, 4 nuls), après avoir perdu 3 de ses 4 précédentes (1 nul).

Nice n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir remporté ses 3 précédents.

Lille est invaincu lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), après s’être incliné lors de 3 de ses 5 précédents (2 victoires). Seul Marseille est actuellement sur une meilleure série dans l’élite (6 matches sans défaite).

Nice n’a perdu que 2 de ses 18 derniers matches à domicile en Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls) : contre le 20 avril dernier (0-1) et Marseille le 28 août dernier (1-2).

Lille n’a remporté aucun de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 3 défaites), sa pire série hors de ses bases dans l’élite depuis août-novembre 2015 (8).

Kasper Dolberg a inscrit 2 des 4 derniers buts de Nice en Ligue 1. Il a inscrit 2 buts lors de ses 3 derniers matches de championnat, soit autant que lors de ses 11 précédents (Ligue 1 + ).

Luiz Araujo a inscrit 3 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 28 précédents. 2 de ses 4 derniers buts pour Lille dans l’élite ont été inscrits à la suite d’un contre.

Le milieu de Nice Arnaud Lusamba a été décisif en Ligue 1 pour la 1e fois de sa carrière, lui qui a délivré 1 passe décisive lors de son 15e match dans l’élite.

Avec Opta .