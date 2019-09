Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Nîmes-Toulouse

Nîmes et Toulouse ne se sont affrontés que 2 fois en Ligue 1 au 21e siècle, c’était la saison dernière (1-0 pour les Violets à chaque occasion). Le Téfécé fait d’ailleurs partie des 2 seules équipes (avec Nice) face auxquelles les Crocodiles se sont inclinés à 2 reprises sans inscrire le moindre but en L1 la saison dernière.

Toulouse a marqué plus d’un but lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-0 v Amiens et 2-2 v St Etienne), soit autant de fois que lors de ses 21 précédents matches. C’est la 1ère fois depuis le retour d’Alain Casanova sur le banc en début de saison passée que Toulouse marque plus d’un but lors de 2 matches de suite en L1.