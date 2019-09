Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Metz-Amiens

Metz et Amiens ne se sont rencontrés que 2 fois dans leur histoire en Ligue 1, les Picards s’imposant à chaque fois 2-0 (le 25 novembre 2017 à Saint-Symphorien et le 12 mai 2018 à la Licorne).

Amiens n’a perdu que 2 de ses 8 matches face à un club promu dans son histoire en Ligue 1 (4 victoires, 2 nuls) : le 16 décembre 2017 à (0-1) et le 1er décembre 2018 à Nîmes (0-3).

Metz n’a remporté que 2 de ses 20 dernières rencontres en Ligue 1 (6 nuls, 12 défaites), c’était le 14 avril 2018 à Rennes (2-1) et le 17 août dernier face à (3-0).

D’ailleurs, les Mosellans restent sur 3 défaites consécutives en L1, plus longue série en cours.

Amiens n’a remporté que 2 de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (8 nuls, 5 défaites), c’était contre le 24 mai 2019 (2-1) et Lille le 17 août 2019 (1-0).

Metz n’a perdu qu’une seule de ses 12 dernières réceptions en championnat (Ligue 1+ ) - pour 8 victoires et 3 nuls - c’était le dernier en date contre Paris le 30 août 2019 (0-2).

Amiens n’a remporté aucun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 en déplacement (5 nuls, 7 défaites), plus longue série de son histoire et plus longue série en cours.