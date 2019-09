Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Bordeaux-Brest

Le bilan des confrontations entre Bordeaux et Brest en Ligue 1 au 21e siècle est parfaitement équilibré : 2 victoires girondines, 2 des Bretons ainsi que 2 matches nuls.

Bordeaux n’a remporté aucune de ses 3 réceptions de Brest au 21e siècle : défaites 0-2 les 23 octobre 2010 et 24 février 2013, match nul 1-1 le 22 octobre 2011.

Brest va fêter lors de cette rencontre ses 500 matches joués en Ligue 1. Le bilan des Bretons dans l’élite est de 141 victoires, 150 nuls et 208 défaites.

o Bordeaux n’a perdu aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 2 nuls), après s’être incliné lors de 7 de ses 8 précédents (1 victoire). C’est la plus longue série en cours en L1 avec Marseille et .