Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Lyon-PSG

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Lyon-PSG programmé dimanche (21h00) pour la 6e journée de Ligue 1 2019/2020.

Auréolé de son exploit européen face au au milieu de semaine, le PSG est de retour aux affaires courantes en où il affronte au Groupama Stadium en clotûre de la 6e journée de dimanche soir (21h).

Mourinho ne ferme pas la porte au Real

En championnat, les Parisiens restent sur un succès laborieux face à des Strasbourgeois accrocheurs le weekend dernier grâce à un ciseau acrobatique de Neymar dans le temps additionnel. Comme indiqué par Thomas Thuchel en conférence de presse samedi : Kylian Mbappé ne participera pas à ce match lui qui est blessé à la cuisse, idem pour Edinson Cavani qui souffre toujours de douleurs à la hanche. Mauro Icardi et Pablo Sarabia rejoignent pour leur part la liste des absents.

L'article continue ci-dessous

OL-PSG : Arnaud Kalimuendo avec le groupe

À Lyon, on peut s'attendre au retour d'Andersen et Aouar, sur le banc face au Zenith contre qui le club rhodanien avait chuté en C1 en milieu de semaine. L'OL va aussi profiter de deux retours de suspension, ceux de Youssouf Koné et Thiago Mendes pour ce choc.

Voici les statistiques d'Opta à retenir avant cette rencontre de la 6ème journée de Ligue 1 2019-2020.

Aucune équipe n’a battu plus souvent Paris en Ligue 1 que Lyon depuis le début de l’ère qatarie en août 2011 (4 fois – à égalité avec Rennes).

Lyon a remporté 4 de ses 6 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir connu le succès qu’une seule fois lors de ses 5 précédentes (3 nuls, 1 défaite).

Lyon n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir remporté les 5 précédents.

Paris a remporté 6 de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné qu’un seul des 6 précédents (2 nuls, 3 défaites). Il reste sur 3 victoires consécutives dans l’élite, meilleure série en cours avec Marseille et .

Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matches à domicile en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), inscrivant au moins 1 but lors de chacune de ces rencontres (32 au total).

Paris a perdu 5 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires), c’est autant que lors de ses 44 précédents (32 victoires, 7 nuls).

Paris a marqué lors de chacun de ses 43 derniers matches de Ligue 1, plus longue série dans l’histoire de notre championnat.

Lyon (12) et Paris (11) sont les 2 seules équipes à avoir atteint la barre des 10 buts en Ligue 1 cette saison. Ce sont également les 2 équipes qui affichent le meilleur pourcentage de passes réussies en L1 2019/20 (Paris 90.4%, Lyon 88.1%).

L’attaquant de Lyon Moussa Dembélé a marqué 16 buts en Ligue 1 en 2019, seul Kylian Mbappé (21) fait mieux dans l’élite sur cette période. Le Français a marqué sur chacun de ses 5 tirs cadrés en L1 cette saison (5 buts).

Eric-Maxim Choupo-Moting a marqué 3 des 6 derniers buts marqués par des joueurs de Paris en Ligue 1.

Avec Opta .