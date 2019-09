Ligue 1, 6e j. : les stats à connaître avant Angers-ASSE

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Angers-ASSE programmé dimanche (17h00) pour la 6e journée de Ligue 1 2019/2020.

Pour cette rencontre, Angers veut poursuivre son sans-faute à Raymond-Kopa. En effet, si le SCO peut se targuer d'avoir gagné à la maison face à (3-1), Metz (3-0) et (2-0) il a largement chuté loin de ses bases (6-0) et à (2-1) la semaine dernière.

En face, les Verts sont décevants depuis l'entame où ils enchainent les prestations inquiétantes et ce, toutes compétitions confondues comme on a pu le noter avec la défaite en contre la Gantoise (3-2) en jeudi.

L'ASSE n'a dailleurs plus gagné depuis 5 rencontres (2 nuls et 3 défaites) et cela se ressent forcément sur le classement : Sainté est 15ème de alors que son adversaire du soir pointe au 7ème rang.

Voici les statistiques d'Opta à retenir avant cette rencontre de la 6ème journée de 2019-2020.

Angers n’a remporté aucun de ses 17 derniers matches face à St Etienne en Ligue 1 (7 nuls, 10 défaites). Il n’y a que face à (21 entre août 1973 et novembre 2018) et Paris (18 – série en cours depuis décembre 1976) que les Angevins ont connu une disette plus longue face à un adversaire dans leur histoire dans l’élite.

Angers n’a gagné aucune de ses 8 dernières réceptions de St Etienne en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), son dernier succès face aux Verts à domicile dans l’élite remontant au 23 octobre 1976 (4-2).

ngers a remporté 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 défaites), c’est autant que lors de ses 14 précédents (7 nuls, 4 défaites).

St Etienne ne compte que 5 points après ses 5 premiers matches de Ligue 1 2019/20, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 2009/10 (3). Les Verts avaient alors terminé 17e en fin d’exercice.

Angers s’est imposé lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (3-1 v Bordeaux, 3-0 v Metz et 2-0 v Dijon), après n’avoir remporté aucune des 6 précédentes (5 nuls, 1 défaite).

St Etienne a perdu ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (0-3 à Lille, 0-1 à Marseille), mais n’a plus fait plus depuis novembre 2017-janvier 2018 (6).

Angers est, avec Paris, l’une des 2 seules équipes de Ligue 1 2019/20 à avoir inscrit plus d’un but de la tête (2).

L’attaquant d’Angers Rachid Alioui est impliqué dans 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive), soit autant que lors de ses 21 précédents (2 buts).

Romain Hamouma est impliqué sur 6 buts lors de ses 6 derniers matches de Ligue 1 avec St Etienne (4 buts, 2 passes décisives). Il est impliqué sur les 2 derniers buts de St Etienne face à Angers en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive).

Si Angers ne s’impose pas face à St Etienne, les Verts deviendront l’adversaire affronté le plus souvent par Stéphane Moulin en tant qu’entraîneur de Ligue 1 sans jamais s’imposer (actuellement 8 matches – 3 nuls et 5 défaites).

Avec Opta .