Ligue 1, 5e j. : les stats à retenir après LOSC-Angers

Voici les statistiques Opta à retenir après la victoire du LOSC contre Angers (2-1), pour la 5e journée de la saison 2019-2020.

Pour la troisième fois en autant de rencontres cette saison, le LOSC s'est imposé à domicile. Ce vendredi soir, c'est Angers qui en a fait les frais.

Solides et appliqués, les Dogues, qui s'apprêtent à découvrir la Ligue des Champions la semaine prochaine, ont facilement disposé des hommes de Stéphane Moulin, bien aidés par un but de leur nouvelle gachette et meilleur buteur du championnat : Victor Osimhen.

Osimhen a inscrit le premier but des Dogues (39e) avant un break réalisé par Luiz Araujo (53e). La réduction du score de Bahoken en fin de match était trop tardive (87e).

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 5ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après LOSC - Angers SCO :

Lille a remporté chacune de ses 7 dernières réceptions en , meilleure série en cours. Il faut remonter au 15 mars dernier contre (0-1) pour voir les Dogues ne pas l’emporter dans leur antre en L1.

Lille a remporté ses 2 dernières confrontations face à Angers en Ligue 1, soit autant que lors de ses 21 précédentes (6 nuls, 13 défaites).

Angers a perdu 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors de ses 15 précédents (4 victoires, 7 nuls).

Lille n’a commis que 3 fautes face à Angers ce soir, son plus faible total sur un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).

Victor Osimhen est devenu le 1er joueur de Lille à marquer 5 buts lors de ses 5 premiers matches de Ligue 1 depuis Pierre Pleimelding en juillet-août 1978 (5 également).

L’attaquant de Lille Luiz Araujo a marqué ses 2 derniers buts en Ligue 1 face à Angers (le 18 mai dernier & ce soir). Le SCO est le seul club contre lequel il a marqué plus d’un but dans l’élite.

Auteur d’un assist, le milieu de Lille Benjamin André a été décisif pour la première fois en Ligue 1 depuis le 24 février dernier (but v Marseille avec Rennes). Il est impliqué dans 4 buts face à Angers dans l’élite (1 but, 3 passes décisives), plus que contre toute autre équipe.

L'attaquant d'Angers Stéphane Bahoken a inscrit 7 buts en Ligue 1 en 2019, c'est plus que tout autre joueur n'ayant délivré aucune passe décisive sur cette période parmi ceux actuellement présents dans l'élite.

L’attaquant d’Angers Rachid Alioui est impliqué dans 2 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive), soit autant que lors de ses 21 précédents (2 buts).

Le gardien d’Angers Ludovic Butelle a commis 2 erreurs amenant à un but cette saison en Ligue 1, plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats européens.

Avec Opta .