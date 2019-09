Ligue 1, 5e j. : les stats à retenir après Brest-Rennes

Voici les statistiques Opta à retenir après le match nul et vierge entre Brest et Rennes (0-0), pour la 5e journée de la saison 2019-2020.

Le et le n'ont pu se départager samedi soir lors de leur opposition au Stade Francis Le Blé. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge et à la suite d'une nouvelle polémique sur l'assistance vidéo.

Les Bretons ont cru scorer dans ce match à la 65e minute et l'arbitre Clément Turpin a même validé leur réalisation, mais il est revenu sur sa décision ensuite après que les joueurs locaux se sont plaints auprès de lui et demandé à revoir l'action. Une scène inédite et qui risque de faire jurisprudence dans le championnat français. Et, elle n'a guère été du goût des dirigeants bretons.

Malgré le nul concédé, Rennes reste cependant bien installé à la deuxième place du classement derrière le PSG. Le Stade Brestois, pour sa part, pointe à la 13e place, même s'il compte autant de faux-pas que son adversaire du jour (1).

Les statistiques à retenir après Brest - Rennes

Brest n’a remporté qu’un seul de ses 7 matches face à Rennes en au 21e siècle (3 nuls, 3 défaites), c’était le 9 avril 2011 à Francis-Le Blé (2-0).

Brest n’a gagné qu’un seul de ses 17 derniers matches de (4 nuls, 12 défaites), c’était le 24 août dernier contre Reims (1-0).

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était le 1er septembre contre Nice (1-2).

Brest n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 à domicile (4 nuls, 11 défaites), c’était contre Reims le 24 août 2019 (1-0).

Rennes est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls) après avoir perdu 5 des 7 précédents (2 nuls).

Rennes reste sur 4 déplacements consécutifs sans prendre de but en Ligue 1, il n’a plus fait mieux depuis août-novembre 2008 (5). D’ailleurs, Rennes est la seule équipe à ne pas encore avoir concédé le moindre but à l’extérieur en L1 2019/20.

Rennes n’a pas réussi à marquer pour la 1ère fois en Ligue 1 depuis le 14 avril dernier et un match nul 0-0 contre Nice, soit la fin d’une série de 10 matches en marquant dans l’élite.

Brest n’a pas réussi à marquer plus d’un but lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (8x 1 but, 9x 0 but), échouant à marquer lors de chacun des 2 derniers.

Romain Perraud a touché 100 ballons dans ce match, plus haut total de la rencontre et son plus haut total en Ligue 1. L1 et L2 confondus, il s’agit du 2e total de sa carrière en championnat derrière un match à Nancy le 11 janvier dernier où la recrue de Brest, alors au , avait touché 112 ballons.

Avec Opta .