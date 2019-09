Ligue 1, 5e j. : les stats à retenir après Amiens-OL

Voici les statistiques Opta à retenir après le match nul entre Amiens et Lyon (2-2), pour la 5e journée de la saison 2019-2020.

Rapidement mené au score par Amiens, l'Olympique Lyonnais a été contraint de partager les points ce vendredi soir, au Stade de la Licorne (2-2).

Deux anciens joueurs de l'OL - Christophe Jallet et Mathieu Bodmer - ont trouvé le chemin des filets dans les rangs amiénois, tandis que Moussa Dembélé a signé un doublé pour l'OL.

L'article continue ci-dessous

Ce score de parité n'arrange évidemment pas l'OL, qui n'avance plus depuis trois matches et s'apprête à vivre une semaine très chargée entre la et le choc contre le PSG.

Voici les statistiques d'Opta à connaître après cette rencontre de la 5ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après LOSC - Angers SCO :

C’est la 1ère fois qu’Amiens ne perd pas face à en , après avoir perdu ses 4 premières confrontations face aux Gones dans l’élite.

Amiens a marqué 2 buts face à Lyon ce soir, soit 1 de plus que durant ses 4 premières confrontations face au club rhodanien en Ligue 1.

Lyon n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir remporté les 5 précédents.

Amiens n’a perdu qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 à domicile (5 victoires, 5 nuls), c’était contre le 24 août 2019 (1-2).

Lyon a perdu 4 points après avoir mené au score cette saison en Ligue 1, plus haut total dans l’élite (avec Brest et ).

Le défenseur d’Amiens Christophe Jallet a inscrit son 2e but sur coup franc direct en Ligue 1, après celui marqué le 23 décembre 2009 avec Paris face à Grenoble. Il a inscrit 33% de ses buts dans l’élite depuis l’extérieur de la surface (5/15).

L’attaquant de Lyon Moussa Dembélé a marqué 16 buts en Ligue 1 en 2019, seul Kylian Mbappé (21) fait mieux dans l’élite sur cette période. Le Français a marqué sur chacun de ses 5 tirs cadrés tentés cette saison (5 buts).

Bertrand Traoré a adressé 3 de ses 4 dernières passes décisives dans l’élite à destination de Moussa Dembélé, son destinataire préféré depuis son arrivée en Ligue 1 à l'été 2017 (3). L'attaquant de Lyon est impliqué dans 4 buts contre Amiens en L1 (2 buts, 2 assists), adversaire contre lequel il est le plus décisif dans l’élite (à égalité avec Lille).

Le joueur d’Amiens Mathieu Bodmer est devenu le 3e joueur seulement à inscrire au moins un but lors de 15 saisons différentes en Ligue 1 au 21è siècle, après Souleymane Camara et Jimmy Briand (15 également).

Lucas Tousart a commis 6 fautes dans ce match, plus haut total pour un joueur de Lyon sur un match de Ligue 1 depuis Nabil Fekir, à… Amiens, le 10 décembre 2017 (7).

Avec Opta .