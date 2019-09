Ligue 1, 5e j. : les stats à connaître avant Amiens-Lyon

Voici les statistiques Opta à connaître avant Amiens SC - OL, ce vendredi (20h45) au stade de la Licorne, pour la 5e journée de la saison 2019-2020.

Amiens souffre depuis l'entame de campagne. Pour rappel, les Picards ont chuté trois fois lors des 4 premières levées du Championnat et se retrouvent à une indigente 18ème place au moment d'aborder ce choc.

Ce match sera l'occasion pour le club de quitter la zone rouge en cas de performance probante. Une performance qu'Amiens aura certainement du mal à sortir face à sa bête noire notoire...

Les clubs français les plus vendeurs d'Europe

L'article continue ci-dessous

Car oui, le club picard s'est toujours incliné en 2018-2019 avec 4 défaites en championnat puis dans les deux coupes nationales face au club rhodanien. Un club rhodanien qui a déjà perdu à (1-0) et concédé le nul face à (1-1) à la maison et qui doit affronter le Zénit en Ligue des Champions et le PSG en la semaine prochaine. L'enjeu sera donc de trouver la confiance pour les hommes de Sylvinho.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 5ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant - Olympique Lyonnais :

Amiens et ne se sont rencontrés que 4 fois dans leur histoire en Ligue 1, pour 4 succès de l’OL. D’ailleurs, si les Gones s’imposent à la Licorne, ils deviendront l’adversaire qu’Amiens a le plus souvent affronté dans l’élite tout en ayant 100% de défaites.

Amiens n’a inscrit qu’un seul but en 4 rencontres face à Lyon dans son histoire en Ligue 1, l’œuvre de Serge Gakpé le 10 décembre 2017 (1-2). Depuis, les Picards restent sur 3 confrontations face à l’OL dans l’élite sans parvenir à trouver le chemin des filets.

Amiens a perdu 3 de ses 4 premiers matches en Ligue 1 2019/20 (1 victoire), soit autant que lors des 15 derniers de la saison 2018/19 (4 victoires, 8 nuls).

Lyon n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après avoir remporté les 5 précédents.

Amiens n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 à domicile (5 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date, contre le 24 août 2019 (1-2).

Lyon a remporté 4 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1, mais reste sur une défaite lors du dernier en date à Montpellier le 27 août 2019 (0-1).

Lyon affiche la meilleure attaque de Ligue 1 2019/20 avec 10 buts (à égalité avec Paris) mais présente le 3e plus faible total d’Expected Goals de l’élite (3.58, seuls Metz, 3.55 et Amiens, 2.49 font moins bien). Les Lyonnais ont marqué 6.42 buts de plus qu’attendus en L1 cette saison.

Lyon (389) et Amiens (375) sont les 2 équipes qui ont disputé le moins de duels en Ligue

1 cette saison.

1 cette saison. La recrue d’Amiens Chadrac Akolo est impliquée dans 2 buts en Ligue 1 cette saison (1 but, 1 assist), c’est autant que lors de ses 28 derniers matches de avec (1 but, 1 assist également).

L’attaquant de Lyon Memphis Depay est impliqué sur 11 buts lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (8 buts, 3 passes décisives), alors qu’il n’avait été décisif qu’à 2 reprises sur ses 15 précédents (1 but, 1 passe décisive). Il est d’ailleurs impliqué sur 4 des 5 derniers buts de l’OL en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive).

Avec Opta .