Ligue 1, 4e j. : les stats à retenir après Nantes-MHSC

Voici les statistiques Opta à retenir après FC Nantes - Montpellier (1-0), ce samedi à la Beaujoire, pour la 4e journée de la saison 2019-2020.

"On y est, même si on a manqué de précision dans les trente derniers mètres pour faire fructifier cette maîtrise. Cela reste fragile, mais ce n'est pas illogique. On n'a pas été déstabilisés par l'organisation de ".

Christian Gourcuff n'a pas caché sa satisfaction après le probant succès de son équipe contre Montpellier (1-0), ce samedi soir.

Le FC a amorcé une belle dynamique grâce à des principes de jeu bien assimilés, même si la marge de progression des Canaris reste notable.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après FC Nantes - Montpellier Hérault (1-0) :

Nantes a remporté 5 de ses 7 derniers matches face à Montpellier en (1 nul, 1 défaite), soit autant que lors de ses 14 précédents (1 nul, 8 défaites).

Nantes a gagné 8 de ses 11 derniers matches à domicile face à Montpellier en Ligue 1, pour seulement 3 défaites.

Nantes a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-1 à Amiens et 1-0 contre Montpellier), après n’avoir gagné aucun de ses 5 précédents (3 nuls, 2 défaites).

Montpellier n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), c’était le 27 août 2019 contre (1-0).

Nantes a remporté 6 de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), soit autant que lors des 22 précédentes (7 nuls, 9 défaites).

Montpellier a perdu 5 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), soit autant que lors de ses 30 précédents (10 victoires, 15 nuls).

Montpellier est resté muet lors de 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 19 précédents.

Le milieu de Nantes Abdoulaye Touré a marqué son 1er but dans la surface en Ligue 1, lui qui avait inscrit ses 4 premières réalisations dans l’élite depuis l’extérieur de la surface.

Moses Simon est impliqué dans les 2 derniers buts de Nantes en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive).

Cristian Benavente est le tout 1er joueur péruvien à évoluer sous le maillot de Nantes en Ligue 1.

