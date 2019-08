Ligue 1, 4e j. : les stats à retenir après Metz-PSG

Voici les statistiques Opta à retenir après FC Metz-Paris Saint-Germain, ce vendredi (0-2), pour le compte de la 4e journée de la saison 2019-2020.

Facile vainqueur du FC Metz (0-2) ce vendredi soir en ouverture de la 4ème journée de , le , qui s'est pourtant présenté avec une formation marquée par de nombreuses absences entre les blessures de joueurs cadres et les potentiels départs à venir, n'a pas eu à forcer son talent pour reprendre provisoirement la tête du classement.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après - Paris Saint-Germain :

- Metz s’est incliné lors de 13 de ses 17 rencontres face à Paris en Ligue 1 au 21e siècle (2 victoires, 2 nuls) – dont lors de chacune des 8 dernières.

- Metz n’a remporté que 2 de ses 19 dernières rencontres en Ligue 1 (6 nuls, 11 défaites), c’était le 14 avril 2018 à Rennes (2-1) et le 17 août dernier face à (3-0).

- Metz est resté muet lors de 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 21 précédents.

- Paris a remporté 5 de ses 7 derniers matches en Ligue 1 (2 défaites), après n’avoir gagné qu’un seul des 6 précédents (2 nuls, 3 défaites).

- Metz n’a remporté qu’une seule de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), après s’être imposé lors de chacune des 3 précédentes.

- Paris a remporté 2 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites), après avoir perdu ses 3 précédents. C’est la plus large victoire du club de la capitale hors de ses bases dans l’élite depuis le 12 mars 2019 à (4-0).

- Paris a obtenu 15 penalties en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière, aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens (à égalité avec ).

- Le milieu de Paris Angel Di Maria est impliqué dans 17 buts lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (11 buts, 6 passes décisives). Il a transformé son 1er penalty en Ligue 1, sur sa 2e tentative dans l’exercice.

- Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit 3 buts lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 22 premiers. L’attaquant de Paris a inscrit son 1er but de la tête dans l’élite.

- À 17 ans et 46 jours, Adil Aouchiche est devenu le plus jeune joueur à débuter un match de Ligue 1 avec Paris dans l’histoire du club. Marcin Bulka (19 ans et 330 jours) est quant à lui devenu le plus jeune joueur gardien à débuter un match de Ligue 1 avec Paris depuis Richard Dutruel contre Lens le 25 avril 1992 (19 ans et 123 jours).

