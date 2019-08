Ligue 1, 4e j. : les stats à connaître avant Toulouse-Amiens

Voici les statistiques Opta à connaître avant Toulouse FC - Amiens SC ce samedi (20h) au Stadium municipal, pour la 4e journée de la saison 2019-2020.

Entre et Amiens, cette rencontre de la 4e journée est l'occasion de s'offrir un bol d'air frais par rapport à la zone rouge. Avec respectivement quatre et trois points, le début de saison de ces deux équipes est timide.

Le TFC sort d'une lourde défaite au Parc des Princes face au PSG (0-4) et compte retrouver de la solidité à domicile, avec notamment la possibe titularisation de Nicolas Isimat-Mirin, le défenseur central prêté par .

Côté Amiens, on espère plus de créativité face au but avec notamment Gaël Kakuta, revenu cet été en Picardie. Cependant Amiens n'a toujours pas remporté de rencontre à l'extérieur en L1 en 2019, ce qui n'incite pas à l'optimisme.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant Toulouse FC - :

Toulouse et Amiens ne se sont rencontrés que 4 fois dans leur histoire en , pour un bilan parfaitement équilibré : 1 victoire des Violets le 14 octobre 2017 au Stadium (1-0), 1 succès picard le 10 novembre dernier en terre occitane (1-0) et 2 matches nuls et vierges.

Toulouse n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), c’était face à le 17 août 2019 (1-0).

Amiens s’est incliné lors de 3 de ses 5 dernières rencontres en Ligue 1 (2 victoires), après n’avoir perdu qu’une seule des 11 précédentes (2 victoires, 8 nuls).

Toulouse a gagné 3 de ses 7 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après n’avoir remporté aucune des 11 précédentes (7 nuls, 4 défaites).

Amiens est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir remporté le moindre déplacement en 2019 (4 nuls, 6 défaites), parmi celles présentes sur toute la période. Le club picard reste sur 11 déplacements sans s’imposer dans l’élite (5 nuls, 6 défaites), la pire série de son histoire dans l’élite.

10 des 11 derniers buts encaissés par Toulouse en Ligue 1 ont été inscrits en 2e période. La seule exception étant celui de Mathias Autret avec Brest le 10 août (25e).

Toulouse est l’équipe qui effectue en moyenne le moins de passes avant un but en Ligue 1 en 2019 parmi celles présentes sur toute la période (1 passe avant un but en moyenne).

Amiens est – avec – la seule équipe à ne pas avoir fait évoluer de joueur de moins de 21 ans en Ligue 1 cette saison.

Baptiste Reynet a encaissé 248 buts en 152 matches de Ligue 1 depuis ses débuts en 2011/12 (soit 1.63/match). Sur cette période, aucun gardien ayant disputé au moins 75 rencontres dans l’élite n’affiche un aussi mauvais ratio que l’actuel portier de Toulouse.

Alexis Blin est à ce jour le seul joueur à avoir porté les couleurs de Toulouse et de Amiens en Ligue 1. Son seul but avec Amiens dans l’élite avait été inscrit le 10 novembre 2018 face à... Toulouse au Stadium.

