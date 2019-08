Ligue 1, 4e j. : les stats à connaître avant Rennes-Nice

Voici les statistiques Opta à connaître avant Stade Rennais - OGC Nice ce dimanche (15h) au Roazhon Park, pour la 4e journée de la saison 2019-2020.

Leader du championnat avec trois victoires en autant de parties, le va tenter dimanche de réussir la passe de quatre. La tâche des Bretons ne s'annonce cependant pas facile contre une formation du Gym en quête de rebond.

Cela fait plus de cinquante ans que les Rouge et Noir n'avaient pas aussi bien démarré leur saison. Une parenthèse enchantée que les hommes de Stéphan vont donc tout faire pour prolonger. Et à domicile, ils ne manquent pas de certitudes puisqu'ils viennent de s'offrir le scalp du PSG (2-1).

L'OGC Nice a aussi connu un démarrage séduisant en récoltant six points sur six. Mais, les Aiglons sont redescendus sur terre mercredi dernier en cédant à domicile face à l'OM (1-2). Le revers face aux Phocéens n'a rien d'alarmant, sauf que les joueurs et le staff espéraient mieux pour le premier match de l'ère INEOS. Le rachat est donc attendu en terre bretonne.

Voici les statistiques d'Opta à connaître avant cette rencontre de la 4ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à connaître avant Stade Rennais - OGC Nice :

Rennes n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches face à Nice en (3 nuls, 5 défaites), son dernier succès remontant au 25 avril 2015 à domicile (2-1). Il s’agit de la plus longue disette actuelle des Bretons face à un club de l’élite.

Rennes s’est imposé lors de chacune de ses 5 dernières rencontres en Ligue 1, sa meilleure série dans l’élite depuis février-mars 2011 sous les ordres de Frédéric Antonetti (5 également). Si les Rouge et Noir s’imposent face à Nice dimanche, ils établiront leur meilleure série en L1 depuis février-avril 2006 avec Laszlo Bölöni (8 succès).

Rennes a remporté ses 3 premières rencontres en Ligue 1 2019/20, égalant ainsi le meilleur départ de son histoire lors d’une saison dans l’élite, datant de 1950/51. Il n’a jamais démarré par 4 succès dans son histoire en Ligue 1.

Nice n’a perdu que 3 de ses 13 derniers matches (6 victoires, 4 nuls), après s’être incliné lors de 3 de ses 4 précédents (1 victoire).

Rennes n’a perdu qu’une seule de ses 13 dernières réceptions en Ligue 1 (7 victoires, 5 nuls), après avoir perdu 3 des 5 précédentes (2 nuls).

Nice a remporté 2 de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après n’avoir gagné aucun des 8 précédents (3 nuls, 5 défaites).

Les 3 derniers penalties subis par Rennes en Ligue 1 ont été arrêtés par son gardien (Koubek v le 12 mai 2019, Salin v le 10 août 2019 et Mendy v le 25 août 2019). Si le prochain est également arrêté, cela égalera la meilleure série de la sorte pour un club de L1 depuis 2006/07 (Strasbourg entre mars et mai 2008 ; entre décembre 2013 et mai 2014).

Depuis le début de la saison 2018/19, Nice est la seule équipe de Ligue 1 à n’avoir jamais perdu après avoir ouvert le score parmi celles présentes surl’ensemble de la période (20 ouvertures du score pour 16 victoires et 4 nuls).

M’Baye Niang est impliqué sur 45% des buts de Rennes en Ligue 1 en 2019 (15 – 12 buts, 3 passes décisives) – ratio le plus élevé pour un joueur évoluant dans un club présent dans l’élite sur toute la période.

Wylan Cyprien est impliqué sur les 4 derniers buts de Nice en Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives), après n’avoir été impliqué sur aucun des 8 précédents.

Avec Opta .