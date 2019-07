Ligue 1 - 3e journée : trois matches reportés en raison de l'organisation du G7

Le sommet des sept plus grandes puissances mondiales, organisé à Biarritz, oblige la LFP à décaler trois rencontres de la 3ème journée de L1, en août.

L'organisation du G7 en dans un mois a obligé la LFP a chamboulé son calendrier pour la troisième journée de , prévu le week-end du 24 et 25 août, en même temps que le sommet qui réunira les sept plus grandes puissances mondiales, dont les États-Unis et la .

Trois matches prévus à cette date-là sont ainsi décalés en raison de cet événement, à la demande du Ministère de l'Intérieur.

LOSC – AS Saint-Etienne, OGC Nice – et Hérault SC – Olympique Lyonnais sont les trois rencontres concernées par cet agenda.

La LFP précise que ces trois matches se joueront donc le mercredi 28 août 2019, première date possible. Retrouvez ici toutes les dates de la 3ème journée, mais également toutes celles de la saison 2019-2020 de .