Ligue 1, 3e j. : les stats à retenir après MHSC-OL

Voici les statistiques Opta à retenir après Montpellier - Olympique Lyonnais (1-0), ce mardi à la Mosson, pour la 3e journée de la saison 2019-2020.

et l'Olympique Lyonnais s'affrontaient ce mardi à la Mosson pour ce qui était considéré comme le principal choc de la troisième levée du championnat. Ce classique de la a tourné à l'avantage des Héraultais. Ces derniers ont gagné logiquement 1-0, et ils auraient pu l'emporter encore plus nettement s'ils avaient converti leurs nombreuses opportunités.

Arnaud Souquet a signé le seul but de la partie à la 41e minute du match. Une reprise de volée sublime qui a surpris toute la défense lyonnaise, y compris le gardien Anthony Lopes. Un geste dans lequel le latéral gauche a mis toute sa rage et c'était assurément une forme de réponse à tous ceux qui n'ont pas cru en lui alors qu'il arrivait au bout de son aventure avec l'OGCN.

L'article continue ci-dessous

La deuxième mi-temps de ce match a vu l'OL se rebiffer, mais pas suffisamment pour éviter la défaite. Sa première de la saison. Avec cette contre-performance des Gones, Rennes est la seule équipe pour l'instant à avoir remporté l'ensemble de ses trois premiers matches de l'exercice. Les Bretons pourraient être rejoints au classement par l'OGC Nice, qui se produit mercredi face à l'OM à domicile.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 3ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après Montpellier Hérault - (1-0) :

Lyon a perdu pour la 1ère fois en Ligue 1 depuis le 12 avril dernier à (1-2), soit la fin d’une série de 8 matches sans perdre (7 victoires, 1 nul).

Montpellier n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls), c’était le 10 aout dernier contre Rennes (0-1).

Lyon a échoué à marquer pour la 1ère fois en Ligue 1 depuis le 24 février dernier (0-2 à ), soit la fin d’une série de 14 matches consécutifs en trouvant les filets adverses dans l’élite.

Chacun des 4 derniers buts encaissés par Lyon en Ligue 1 ont été inscrits sur coup de pied arrêté (2 sur coup franc indirect, 2 sur corner). Voilà 580 minutes que l’OL n’a pas encaissé le moindre but dans le jeu en L1, soit depuis la 50e minute du match contre le 5 mai dernier.

Montpellier n’est pas parvenu à marquer plus d’un but lors de chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5x 1 but, 2x 0 but) après y être parvenu lors de 8 des 9 précédents.

Montpellier est l’équipe qui a le plus tiré au but en Ligue 1 2019/20 (53 tirs, 14 cadrés).

Arnaud Souquet a marqué autant de buts en 3 matches de Ligue 1 cette saison avec Montpellier qu’en 56 avant ça avec Lille puis Nice (1).

Andy Delort a manqué son 5e penalty en Ligue 1 sur 15 tentés. Aucun joueur n’a manqué plus de penalties que lui dans l’élite depuis 2015/16 (5). Il a manqué 2 penalties après 3 journées de Ligue 1 2019/20, une 1ère depuis Toifilou Maoulida en 2007/08 (2 également).

Youssouf Koné a récolté son 1er carton rouge en Ligue 1, pour son 28e match (25 avec Lille, 3 avec Lyon).

Michel Der Zakarian a battu Lyon pour la 1ère fois de sa carrière en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites). demeure la seule équipe actuellement en L1 que l’entraîneur de Montpellier n’a jamais battue (2 nuls, 2 défaites, 0 match contre Brest).

Avec Opta .