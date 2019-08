Ligue 1, 3e j. : les stats à retenir après LOSC-ASSE

Voici les statistiques Opta à retenir après Lille - Saint-Étienne (3-0), ce mercredi à Pierre-Mauroy, pour la 3e journée de la saison 2019-2020.

Le LOSC de Christophe Galtier a frappé très fort ce mercredi en dominant l'AS Saint-Etienne sur le large score de 3 buts à 0. Malgré un onze remanié, les Dogues n'ont fait qu'une bouchée des Verts, signant leur deuxième succès de l'exercice.

Victor Osimhen, l'international nigérian, a été le grand héros de la rencontre. Incorporé comme remplaçant à la place de Loïc Rémy (blessé), la nouvelle vedette nordiste a inscrit un doublé. C'est son deuxième de l'exercice et cela lui permet de se hisser en tête du classement des buteurs.

L'ASSE s'est donc écroulé durant cette partie, mais l'équipe forézienne n'a pas été aidée non plus par des faits de jeux. Le pénalty concédé à la 69e, et qui permet aux Lillois de breaker, était très sévère. L'équipe de Printant ne s'en est pas remise et a fini le match difficilement.

Voici les statistiques d'Opta à retenir après cette rencontre de la 3ème journée de 2019-2020.

Les statistiques à retenir après LOSC - :

Lille est invaincu lors de ses 19 dernières réceptions de St Etienne en (13 victoires, 6 nuls), sa meilleure série à domicile face à un adversaire actuellement dans l’élite.

Lille a inscrit 3+ buts lors de 3 de ses 5 derniers matches contre St Etienne en Ligue 1, soit autant que lors de ses 17 précédents.

Lille n’a perdu que 3 de ses 22 derniers matches en Ligue 1 (14 victoires, 5 nuls).

St Etienne n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté chacun des 4 précédents.

Lille reste sur 6 succès consécutifs à domicile en Ligue 1, plus longue série en cours. C’est également sa meilleure série dans l’élite depuis avril-octobre 2018 (8).

St Etienne s’est incliné hors de ses bases en Ligue 1 pour la 1e fois depuis le 3 mars 2019 contre Marseille (0-2), mettant ainsi fin à une série d’invincibilité de 6 rencontres (4 victoires, 2 nuls).

Aucune équipe n’a obtenu plus de penalties que Lille en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (14 – à égalité avec Paris).

Victor Osimhen a inscrit 4 des 5 buts de Lille en Ligue 1 2019/20, lui qui n’a cadré que … 5 tirs. Il est par ailleurs le meilleur buteur dans l’élite cette saison.

Jonathan Bamba est impliqué sur 4 des 7 derniers buts de Lille face à St Etienne en Ligue 1 (3 buts, 1 assist). Il a transformé chacun des 6 penalties qu’il a tentés dans l’élite.

Chacune des 4 passes décisives de Lille en Ligue 1 2019/20 ont été délivrées par des défenseurs : Mehmet Zeki Celik et José Fonte contre le 11 août dernier et Domagoj Bradaric et Mehmet Zeki Celik ce soir.

Avec Opta .