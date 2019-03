Ligue 1 (30e journée) : Saint Etienne-Nîmes décalé

La rencontre comptant pour la 30e journée de Ligue 1 entre Saint-Etienne et Nîmes a été décalé au lundi 1er avril à la demande de la Préfecture.

La rencontre de la 30e journée de Ligue programmée ce week-end entre Saint-Etienne et Nîmes a été déplacée. Initialement prévue ce dimanche 31 mars à 15h, elle se disputera finalement le lendemain, lundi 1er avril. L'horaire exact sera précisé ultérieurement par la Ligue de Football Professionnel (LFP).

"En raison des mouvements de contestation annoncés pour le week-end des 30 et 31 mars, la rencontre de football entre Saint-Etienne et Nîmes est officiellement reportée au lundi 1er avril. L'horaire sera précisé ultérieurement par la LFP", a précisé le Préfet de la Loire sur son compte Twitter. Il s'agit donc d'un nouveau match déplacé en raison du mouvement des "gilets jaunes".

Un match important pour les deux équipes, à l'entame de la dernière ligne droite. Si Nîmes, 11e avec un match en retard et 37 points au compteur a encore besoin de quelques points pour assurer définitivement son maintien, Saint-Etienne de son côté veut continuer de croire à une qualification européenne. Les Verts sont actuellement 5e à 1 petit point de Marseille.

Un nouveau bouleversement dans le calendrier de Nîmes, qui compte déjà un match en retard à disputer contre Rennes. Ce match comptant initialement pour la 27e journée avait été déplacé pour permettre aux Bretons de préparer au mieux leur huitième de finale de contre . Un match dont la date de rattrapage n'a pas encore été communiquée par la ligue.

Cette 30e journée de Ligue - qui débutera vendredi avec le déplacement de à Rennes (20h45) - présentera un calendrier bien particulier en raison de la finale de la coupe de la ligue, qui se disputera ce samedi au stade Pierre Mauroy de , entre et (21h). Il n'y aura donc aucune rencontre de ce samedi soir lors de l'habituel multiplex. En revanche, trois matches ( -Nice, Amiens-Boreaux et - ) se disputeront en simultané dimanche à 15h au lieu d'un seul lors des journées ordinaires. Le match Saint-Etienne-Nîmes se tiendra donc lundi. Enfin, les deux finalistes rattraperont leur match en retard mercredi 3 avril à 19h. A cette occasion, Strasbourg recevra Reims et Guingamp sera en déplacement à .