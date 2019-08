Liga, 1e j. : les stats à connaître avant Atletico Madrid - Getafe

Voici les statistiques Opta à connaître avant Atletico Madrid - Getafe qui s'affrontent ce dimanche à Wanda Metropolitano.

Après le Barça et le , l'autre ténor de la espagnole démarre sa saison dimance soir. L'Atletico de Diego Simeone joue à domicile contre son voisin de . Les Matelassiers ne visent rien d'autres que les trois points pour cette première à domicile.

Même orphelins d'Antoine Griezmann, les Madrilènes restent ambitieux et déterminés à se mêler à la course au titre. Et c'est tout à fait légitime au vu des arguments qu'ils possèdent. Numériquement, le Français a été remplacé par la jeune star portugaise, Joao Felix. Et l'ex-Benfiquiste, recruté pour 120M€, a tout faire pour oublier le néo-Barcelonais.

La capacité de l'Atletico à tenir la dragée haute aux deux géants dépend plus de la capacité des Rojiblancos à se renouveler derrière. Lucas Hernandez, Diego Godin et Filipe Luis sont tous partis, et il est certain qu'il y aura besoin d'un minimum de temps pour constituer un quatuor de derrière complice et compétitif.

Logiquement, Getafe n'a pas les mêmes prétentions que son futur adversaire. Cependant, l'équipe entrainée par José Bordalas a aussi des atouts à faire valoir. Sa cinquième place au classement la saison écoulée en est une preuve suffisante. Fayçal Fajr et consorts feront tout pour créer la sensation chez leurs prestigieux voisins.

Les statistiques à connaître avant Atletico - Getafe :

o L'Atletico de Madrid est invaincu lors de ses 13 derniers matches de La contre Getafe (12V, 1N), préservant aussi sa cage inviolée lors de chacune de ses parties.

o Getafe n’a pas réussi à marquer lors de ses 13 derniers matches de La Liga contre l’Atlético de Madrid, la pire série de tous les matches contre un seul adversaire de l’histoire de la compétition.

o Ce sera la première fois que l'Atletico de Madrid et Getafe se rencontreront dans un match d'ouverture de La Liga. Les Rojiblancos n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq matches de La Liga qui se sont joués lors de la 1e journée contre des équipes de Madrid (2N, 2D), tandis que Getafe a perdu son unique précédent match de ce type (2-0 contre le Real Madrid en 2018).

o L’Atletico de Madrid n’a perdu aucun de ses sept derniers matches de LaLiga de la 1e journée lorsqu’il a joué à domicile (4V, 3N). Leur dernière défaite a eu lieu lors de la première journée de l'exercice 1999/2000 contre (0-2).

o Getafe n'a gagné aucuns de ses huit derniers matches d'ouverture de La Liga (D2 L6) - sa dernière victoire lors de la 1e journée remonte à 2009/10 contre le Racing de Santander (4-1).

o L'Atletico de Madrid n'a remporté aucun de ses trois derniers matchs en Liga de la saison dernière (2N, 1D), sa plus longue série sans victoire dans la compétition depuis mai 2015 (quatre matchs - 3N, 1D).

o En déplacement, Getafe a concédé au moins un but dans chacun de ses 24 derniers derbies madrilènes en Liga (3V, 1N, 20D). La dernière fois qu'il a gardé sa cage inviolée lors d'un derby à l'extérieur de la Liga, c'était contre l'Atletico de Madrid (3-0 en mai 2010).

o Saul Ñiguez de l'Atletico de Madrid pourrait devenir le septième joueur à atteindre plus de 250 apparitions pour le club dirigé par Diego Simeone, toutes compétitions confondues (actuellement 249 matches, 34 buts).

o Diego Simeone, le coach de l'Atletico de Madrid, a remporté 12 de ses 13 matches en Liga contre Getafe (1N), plus que contre un autre club en tant que manager des Matelassiers.

Avec Opta .