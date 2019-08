Ligue 1, 2e j. : les stats à connaître après OL-Angers

Voici les statistiques Opta à connaître après l'écrasante victoire de Lyon face au SCO au Groupama Stadium vendredi soir (2ème journée de Ligue 1).

Les Lyonnais, emmenés par un trio Aouar, Depay, Dembélé virevoltant, ont fait voler en éclat la défense angevine au Groupama Stadium vendredi soir, pour le compte de la deuxième journée de la saison 2019-2020 de .

Score final 6-0, ce qui porte le bilan de l'OL à un impressionnant 9 buts pour - 0 but contre, et six points, après deux journées.

Des débuts parfaits pour le nouvel entraîneur Sylvinho, qui découvrait vendredi soir le stade de Décines, et le directeur sportif Juninho, qui retrouvait le public lyonnais.

Découvrez les statistiques d'Opta sur cette rencontre.

Les statistiques à connaître après Olympique Lyonnais - Angers SCO :

a remporté ses 5 derniers matches de , sa meilleure série dans l’élite depuis mars-mai 2018 (8), affichant une moyenne de 3.8 buts par rencontre sur cette période (19 buts au total).

C’est seulement la 3e fois que Lyon s’impose par au moins 6 buts d’écart en Ligue 1 au 21e siècle après ses succès contre Le Mans le 13 mai 2006 (8-1) et à le 30 novembre 2016 (6-0).

Angers n’avait plus perdu par 6 buts d’écart en Ligue 1 depuis le 8 septembre 1978 à (0-6 également). Seul … Lyon a réussi à marquer plus de buts contre les Angevins lors d’un même match dans l’élite, c’était le 2 septembre 1967 (0-8).

Angers a encaissé au moins 5 buts lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (0-5 à le 18 mai et 0-6 à Lyon ce soir) alors que cela ne s’était produit qu’à 2 reprises lors des 110 précédents.

Lyon a inscrit 3 buts ou plus lors de 5 matches consécutifs en Ligue 1 pour la 1ère fois de son histoire. Les Lyonnais ont marqué 9 buts lors de leurs 2 premiers matches en 2019/20, soit leur départ le plus prolifique dans un exercice dans l'élite (à égalité avec 2002/03).

L’attaquant de Lyon Memphis Depay est impliqué sur 7 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (5 buts, 2 passes décisives), soit autant que lors de ses 21 précédents (3 buts, 4 passes décisives).

Houssem Aouar est décisif à 3 reprises dans le même match de Ligue 1 pour la 1ère fois de sa carrière (1 but, 2 passes décisives). Il est impliqué sur 6 des 10 derniers buts de Lyon contre Angers dans l’élite (2 buts, 4 passes décisives).

L’attaquant de Lyon Moussa Dembélé a inscrit 14 buts en Ligue 1 en 2019, seul Kylian Mbappé fait mieux sur la période (21), il a trouvé le fond des filets à 5 reprises sur ses 7 derniers tirs cadrés dans l’élite.

Le milieu de Lyon Thiago Mendes a délivré 6 passes décisives lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors de ses 59 premières rencontres dans l’élite.

Le défenseur de Lyon Jason Denayer a réussi chacune de ses 114 passes contre Angers ce soir. C’est la première fois qu’un joueur effectue autant de passes dans un même match des 5 grands championnats sans en rater une seule depuis qu’Opta analyse toutes ces compétitions (2006/07).

Avec Opta .