Ligue 1 (25e journée) - Caen-Strasbourg décalé

Le match entre Caen et Strasbourg (25e journée), initialement prévu le samedi 16 février à 20h a été décalé au dimanche 17, à 15h.

Le match de la 25e journée de Ligue 1 entre Caen et Strasbourg au stade Michel d'Ornano a été décalé du samedi 16 février 20h au dimanche 17 février 15h, suite à une décision de la Préfecture du Calvados, en accord avec la LFP, en raison du mouvement des "gilets jaunes".

Un match important pour les deux équipes : alors que Caen, 17e et sans victoire à domicile depuis le 18 décembre, tentera de glaner des points dans la course au maintien, les Strasbourgeois, 6e du championnat et qualifiés en finale de Coupe de la Ligue, essaieront de poursuivre leur belle dynamique de ce début d'année 2019.