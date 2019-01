Ligue 1 (23e Journée) - Bordeaux-Guingamp reporté

Initialement prévue samedi 2 février à 21h, la rencontre est reportée au mercredi 20 février à 19h sur demande de la préfecture de Gironde.

La rencontre de la 23e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et Guingamp, prévue le 2 février à 21h, se tiendra finalement le mercredi 20 à 19h, au Matmut Atlantique. Un report qui fait quite à un arrêté de la Préfecture de Gironde, "en raison de l'actualité et de l'affectation des forces de l'ordre sur d'autres missions".

Un match qui sera capital pour les deux équipes, Bordeaux étant dans l'obligation de l'emporter s'il veut espérer recoller à la course pour l'Europe, au lendemain de son élimination en Coupe de la Ligue. De son côté, Guingamp espèrera faire un résultat dans l'optique du maintien.