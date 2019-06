Ligue 1 2019-2020 : calendrier des matches amicaux de présaison, tous les résultats, tous les clubs, toutes les dates

Goal vous offre le calendrier complet des matches amicaux des clubs de Ligue 1 lors de la présaison 2019-2020. Idéal pour rester à la page à la plage.

Alors que les clubs de reprennent progressivement le chemin de l'entraînement, il est temps de se pencher sur le calendrier de leurs matches de préparation. Le Racing Club de , qui a inauguré officiellement la reprise des clubs de le 23 juin, est logiquement le premier à entrer sur la piste des matches amicaux, le 3 juillet. Les Strasbourgeois seront également les premiers à renouer avec la compétition officielle, à savoir le 2ème tour de qualification à la , le 25 juillet (aller) et le 1er août prochains.

Comme pour mieux se prémunir des fortes chaleurs de l'été, les clubs de Ligue 1 ont décidé de mettre cap au Nord, et plus particulièrement au Royaume-Uni, en juillet et début août. En effet, pas moins de 7 clubs de première division effectueront une partie de leur préparation outre-Manche. Des destinations encore plus originales figurent au programme : les pour Angers, les États-Unis pour Marseille, Saint-Étienne, et (où ils disputeront les EA Ligue 1 Games), sans oublier la pour le et le , qui se retrouveront à Shenzhen le 3 août prochain pour le .

En attendant la reprise du championnat, sept jours plus tard, les clubs de Ligue 1 nous offrent d'ores et déjà de belles affiches dès le mois de juillet : le Eindhoven et pour Nice, le pour le Stade Rennais, les et pour l'OM, un PSG - , ou encore et au menu de l'OL. D'ailleurs, les Gunners rendront visite aux Angevins le 31 juillet, pour célébrer comme il se doit le centenaire du SCO.

Afin de vous aider à préparer au mieux la rentrée des classes de la L1, le 10 août, Goal a dressé le calendrier complet des matches amicaux des clubs de Ligue 1 lors de l'avant-saison 2019-2020. Tous les matches, les horaires et les lieux des rencontres, sans oublier les résultats. À consommer sans modération, en attendant le retour de la "Ligue des Talents".

Mercredi 03/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu RC Strasbourg Alsace - FC Zurich (SUI) 19:00 Illzach-Modenheim (Alsace)

Vendredi 05/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Nîmes Olympique - AS (National 1) 19:00 Béziers

Samedi 06/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS - Cercle Bruges (BEL) 19:00 Stade du Schiervelde à Roulers (BEL)

Dimanche 07/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - U23 (ANG) 12:00 (heure française) St. George’s Park (ANG) OGC Nice - PSV Eindhoven (HOL) 17:00 Stade de Copet à Vevey (SUI) AS Monaco - Lokeren (BEL) 17:30 Wetteren (BEL) RC Strasbourg Alsace - sélection de la Réunion 18:00 Eckbolsheim (Alsace)

Lundi 08/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC - FC Stade Nyonnais (SUI) Horaire à déterminer Nyon (SUI)

Mardi 09/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu LOSC - USL Dunkerque (National 1) 17:00 Domaine de Luchin FC - AS Béziers (National 1) 19:00 Parc des Sports de Sauclières (Aveyron) - Andrézieux (National 2) Horaire à déterminer Envol Stadium, à Andrézieux-Bouthéon (Loire)

Mercredi 10/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Girondins de Bordeaux - Partizan Belgrade (SER) 17:00 Autriche, lieu à déterminer

Jeudi 11/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - Accrington Stanley FC (League One, ANG) 19:00 (heure française) AJ Bell Stadium (ANG)

Vendredi 12/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - Boulogne-sur-Mer (National 1) 17:00 Le Touquet (Pas-de-Calais) FC Nantes - Stade Lausanne-Ouchy (SUI) 18:30 Vidy (SUI) Nîmes Olympique - Rodez ( ) Horaire à déterminer Générac (Gard) Montpellier HSC - AS Béziers (National 1) Horaire à déterminer Millau (Aveyron)

Samedi 13/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Toulouse FC - ( ) 11:00 stade Georges Beyney à Union (Haute-Garonne) Stade Rennais - Celtic Glasgow (ÉCO) 16:00 (heure française) Celtic Park de Glasgow (ÉCO) Olympique Lyonnais - Sevette Genève (SUI) 16:30 stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu (Isère) OGC Nice - FC Thoune (SUI) 17:00 stade municipal de Divonne-Les-Bains (Ain) Girondins de Bordeaux - Wolfsberger AC (AUT) 17:00 Lavanttal-Arena, Wolfsberg (AUT) Angers SCO - Les Herbiers (National 2) 17:00 stade de la Rudelière aux Sables-d'Olonne (Vendée) RC Strasbourg Alsace - (BEL) 17:30 Seraing (BEL) LOSC Lille - 18:00 Saint-Quentin (Aisne) AS Saint-Étienne - Foot (Ligue 2) 18:00 stade du Viouzou, à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire) FCO - (Ligue 2) Horaire à déterminer Dole (Jura)

Dimanche 14/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - Glasgow Rangers (ÉCO) 16:00 (heure française) Ibrox Stadium (Glasgow, ÉCO)

Mardi 16/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - Charleroi (BEL) 18:00 Homécourt (Moselle)

Mercredi 17/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu - (Ligue 2) 18:30 Plabennec (Finistère) Angers SCO - (Ligue 2) 19:00 stade des Rives du Thouet, à Saumur (Maine-et-Loire) Dijon FCO - (Ligue 2), Trophée Lotto Match à confirmer Besançon (Doubs)

Jeudi 18/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade Rennais - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Lieu à déterminer

Vendredi 19/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS Saint-Étienne - Montpellier HSC (demi-finale EA Ligue 1 Games) 00:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) Girondins de Bordeaux - Olympique de Marseille (demi-finale EA Ligue 1 Games) 03:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) FC Metz - FC Sochaux-Montbéliard (Ligue 2) 18:00 Épinal (Vosges) RC Strasbourg Alsace - Toulouse FC 18:30 Sarre-Union (Alsace) Amiens SC - FC (Ligue 2) 19:00 Lieu à déterminer (dans le Valenciennois) LOSC Lille - SC Braga (POR) 21:00 (heure française) Albufeira (POR) FC Nantes - Chamois Niortais (Ligue 2) Horaire à déterminer Lieu à déterminer Nîmes Olympique - AC Ajaccio (Ligue 2) Horaire à déterminer Saint-Gilles (Gard)

Samedi 20/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade de Reims - La Gantoise (BEL) 17:00 Le Touquet (Pas-de-Calais) Stade Brestois - EA (Ligue 2) 18:00 Rostrenen (Côtes-d'Armor) Angers SCO - AC (Ligue 2) 18:00 stade Rémy Lambert, Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) Dijon FCO - (Ligue 2) 18:00 Stade Marcel-Picot, Nancy Olympique Lyonnais - ( ) 19:00 Stade Jean-Laville de Gueugnon LOSC Lille - CS Marítimo (POR) 21:00 (heure française) Albufeira (POR)

Dimanche 21/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu OGC Nice - Standard de Liège (BEL) 15:00 Stade de Sclessin à Liège (BEL)

Lundi 22/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Girondins de Bordeaux ou Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne ou Montpellier HSC (3ème place EA Ligue 1 Games) 00:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA) Girondins de Bordeaux ou Olympique de Marseille - AS Saint-Étienne ou Montpellier HSC (finale EA Ligue 1 Games) 03:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA)

Mardi 23/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade Rennais - Stade Brestois Horaire à déterminer Plouvorn (Finistère)

Mercredi 24/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Stade de Reims - FC Metz 18:00 Épernay (Marne) LOSC Lille - SC Portimonense (POR) 19:00 (heure française) Portimão (POR) Amiens SC - Hull City (Championship, ANG) 19:30 (heure française) KCOM Stadium de Hull (ANG) Toulouse FC - Al-Arabi Sports Club (QAT) 20:00 Estadi Municipal Palamós Costa Brava, à Palamós (Catalogne, ESP) Angers SCO - Rotterdam (HOL) 20:00 stade De Kuip, Rotterdam (HOL) AS Monaco - SC Braga (POR) Horaire à déterminer Estádio Municipal de Braga (POR)

Jeudi 25/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Olympique de Marseille - DC United ( , USA) 02:00 (heure française) Audi Field (Washington, D.C., USA)

Vendredi 26/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Nantes - Stade Brestois Horaire à déterminer Lieu à déterminer Stade Rennais - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Lieu à déterminer

Samedi 27/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Paris Saint-Germain - Inter Milan ( ) 12:00 (heure française) Macau Olympic Complex Stadium, Macao (CHN) OGC Nice - (Championship, PdG) 16:00 (heure française) Cardiff City Stadium, Cardiff (PdG) Montpellier HSC - (Championship, ANG) 16:00 (heure française) John Smith’s Stadium, Huddersfield (ANG) Nîmes Olympique - Toulouse FC 16:45 Agde (Hérault) Dijon FCO - Stade de Reims 18:00 Stade Gaston-Gérard de Dijon Nîmes Olympique - Toulouse FC 18:45 Agde (Hérault) LOSC Lille - RC Celta de Vigo (LaLiga) 20:00 Estadio Municipal A Lomba, Vilagarcia de Arosa (ESP) AS Monaco - Horaire à déterminer Estádio do Dragão de Porto (POR) FC Metz - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Molsheim (Alsace) Angers SCO - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Pays-Bas, lieu à déterminer

Dimanche 28/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu AS Saint-Étienne - Middlesbrough FC (Championship, ANG) 16:00 (heure française) Riverside Stadium, Middlesbrough (ANG) Olympique Lyonnais - Arsenal FC (Emirates Cup) 16:15 (heure française) Emirates Stadium, Londres (ANG)

Lundi 29/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu

Mardi 30/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu Paris Saint-Germain - Sydney FC (AUS) 13:30 (heure française) Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou (CHN) FC Nantes - FC (Serie A) 19:30 Lieu à déterminer OGC Nice - ( ) 20:45 (heure française) stade Turf Moor, Burnley (ANG)

Mercredi 31/07/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Metz - RFC Seraing (BEL) 17:00 Molsheim (Alsace) Montpellier HSC - Sélection UNFP 18:00 Pierrelatte (Drôme) Olympique Lyonnais - Liverpool FC (Premier League) 19:00 Stade de Genève (SUI) Angers SCO - Arsenal FC (Premier League), match du centenaire du SCO 19:30 Stade Raymond-Kopa d'Angers

Jeudi 01/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu

Vendredi 02/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Nantes - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Lieu à déterminer

Samedi 03/08/2019

Match Score final Coup d'envoi Lieu FC Metz - FSV ( ) 11:00 Molsheim (Alsace) FC Metz - FSV Mayence ( ) 13:30 Molsheim (Alsace) AS Saint-Étienne - United (Premier League) 16:00 (heure française) St Jame's Park, Newcastle (ANG) Olympique Lyonnais - (Premier League) 16:30 (heure française) Vitality Stadium (Bournemouth, ANG) Toulouse FC - Norwich City (Premier League) 17:00 (heure française) Carrow Road (Norwich, ANG) OGC Nice - Leicester City (Premier League) Horaire à déterminer , lieu à déterminer Stade de Reims - adversaire à déterminer Horaire à déterminer stade Auguste-Delaune de Reims Nîmes Olympique - Dijon FCO Horaire à déterminer Stade des Costières de Nîmes Angers SCO - adversaire à déterminer Horaire à déterminer Stade Raymond-Kopa d'Angers (à confirmer) Paris Saint-Germain - Stade Rennais (Trophée des Champions) Horaire à déterminer Shenzhen Universiade Sports Center, Shenzhen (CHN)

