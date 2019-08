Ligue 1 : 10 stats à retenir avant OL-Monaco

Retrouvez avec Opta toutes les statistiques à retenir avant OL-Monaco (20h45), qui marque le coup d'envoi de la saison 2019-20 de Ligue 1.

La reprend ses droits ! Après un étét bien rempli, entre les nombreuses joutes internationales et les gros dossiers du mercato, le championnat de débute ce vendredi soir avec un grand classique de pour le coup d'envoi de cette saison 2019-20.

L'Olympique Lyonnais affronte en effet l'AS à Louis-II pour une affiche aux allures de sommet d'été, ce vendredi, à 20h45. Retrouvez avec Opta toutes les statistiques à retenir pour cette rencontre.

- Monaco a remporté 3 de ses 5 derniers matches contre en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors de ses 17 précédents (6 nuls, 8 défaites).

- Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile contre Lyon en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), c’était le 18 décembre 2016 (1-3).

- Lyon n’a perdu aucun de ses 15 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (12 victoires, 3 nuls), gardant sa cage inviolée lors de chacun des 7 derniers.

- Monaco n’a remporté qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était le 18 mai dernier contre Amiens (2-0).

- Lyon n’a perdu que 2 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), marquant lors de chacun de ces 12 matches. L’OL reste d’ailleurs sur 6 matches de Ligue 1 sans perdre (5 victoires, 1 nul), meilleure série en cours.

- Monaco a achevé le précédent exercice de Ligue 1 à la 17e place avec le pire total de points de son histoire sous la victoire à 3 points (36). C’est 44 de moins que lors de la saison 2017/18 (80), et même 59 de moins qu’en 2016/17 (95), quand il avait été champion de France.

- Lyon est l’équipe qui a le plus tiré (672) et cadré (252) en Ligue 1 2018/19. Seuls (706) et (683) ont plus tiré que l’OL dans les 5 grands championnats européens la saison passée.

- Rony Lopes a été impliqué sur 4 des 7 derniers buts de Monaco contre Lyon en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive).

- Monaco est l’équipe que la nouvelle recrue de Lyon Thiago Mendes a le plus affrontée sans jamais gagner en Ligue 1 : 3 matches, pour un nul et 2 défaites.

- Le nouveau coach de Lyon Sylvinho va connaître son 1er match en tant qu’entraîneur principal. Il va ainsi devenir le 3e entraineur brésilien de l’histoire de la Ligue 1 après Ricardo (Paris, , Monaco) et Abel Braga (Marseille).