Liga - Xavi : "Barcelone doit à nouveau dominer les matches"

Ancienne gloire du FC Barcelone et observateur averti des prestations catalanes, Xavi a estimé que le club devait retrouver ses principes de jeu.

Huit fois Champion d' et quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions, le tour en 18 saisons passées sous les couleurs de son club formateur, c'est un fait, Xavi Hernandez est une légende du Barça. Très apprécié des supporters, respecté de tous et même de ses adversaires, l'Espagnol a longtemps été le métronome des Catalans, lui qui s'est toujours appliqué à développer un jeu séduisant, fidèle aux fameux principes de possession du tiki-taka.

Exilé au depuis 2015, l'ancien joueur du Champion d'Espagne reste un spectateur averti des prestations de ses ex-couleurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la récente élimination en demi-finale de Ligue des Champions après un match retour entièrement manqué face à (3-0, 0-4) n'a pas été du goût de celui qui compte 133 sélections pour la Roja. Plus important encore que le résultat et l'élimination ? Le jeu affiché, jugé trop peu reluisant.

"Je pense que Barcelone doit à nouveau dominer les matches"

"Je pense que Barcelone doit à nouveau dominer les matches. Sinon, ce sera impossible de remporter la Ligue des Champions. C'est ce que l'histoire nous dit. Barcelone a remporté la Ligue des Champions et la en étant très dominateur dans le jeu. Pour le moment, je pense que nous ne le sommes plus vraiment", a affirmé Xavi Hernandez sur la chaîne TV3. Un avis largement partagé par bon nombre d'observateurs, mais aussi par des anciens du club.

En ligne de mire, les choix pas toujours bien compris de l'entraîneur Ernesto Valverde, jugés trop frileux et trop éloignés de l'ADN barcelonaise. Ernesto Valverde justement, a récemment affiché son grand respect envers Xavi, évoquant sa carrière, mais aussi son profil parfaitement adapté aux pensionnaires du Camp Nou. "Je ne sais pas s'il est le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs de l'histoire du football, un grand milieu de terrain qui a compris le jeu de position. Toutes ses passes franchissaient un adversaire. Sa carrière parle pour lui. Il a un profil qui correspond évidemment au Barça, je lui souhaite bonne chance", avait-il confié, en conférence de presse.