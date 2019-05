Liga - Real Madrid : Les supporters veulent Kylian Mbappé plutôt que Neymar

Dans un sondage qui invitait les supporters du Real à donner leur préférence pour le mercato, le nom de Kylian Mbappé l'a emporté, loin devant Neymar.

Interrogés par le média madrilène AS pour savoir qui ils souhaiteraient signer en priorité au , les supporters madrilènes ont voté en nombre pour un joueur en particulier. En effet, plus de 146 000 votants ont participé et la grande majorité a choisi Kylian Mbappé.

L’attaquant international français du PSG a récolté un total impressionnant de 91,98% des suffrages. Son homologue brésilien, Neymar, n’a lui obtenu que 8,02% des votes.

Les blessures répétées de la star brésilienne, son comportement sur le terrain et sa proximitée avec le agaceraient également les fans madrilènes, qui préféreraient donc la venue du natif de Bondy dans leurs rangs.

Un choix qui intervient quelques jours après les déclarations du Champion du Monde français sur son avenir. " C’est un moment important pour moi. Un tournant dans ma carrière, le moment d’avoir plus de responsabilités. Peut-être au PSG, peut-être ailleurs ”, a-t-il déclaré après avoir reçu le trophée UNFP du meilleur joueur de . Une déclaration qui a donc donné beaucoup d'espoir aux supporters de la Casa Blanca.